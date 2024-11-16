李子柒復出後首次出差　稱不想過多地去佔用公共資源

知名網紅李子柒時隔三年後復出，近日連續出了多條影片大受歡迎。周六（16日），李子柒回歸後的首次出差，現身浙江瑞安，受木活字印刷術傳承人王法萬的邀請出席「活字印刷創新研討會&暨文化IP戰略聯盟啟動大會」。對此，有網民大膽預測，李子柒下一期影片主題就是「木活字印刷術」。另外，對於各地文旅的關注，李子柒表示，她不想過多地去佔用公共資源。



李子柒當日以一身黑衣亮相，戴著眼鏡的她顯得十分幹練。據了解，2018年，她第一次來到瑞安，向東源木活字印刷術傳承人王法萬拜師學藝，曾在瑞安東源村居住三個月。去年底，李子柒還被聘為瑞安市東源木活字印刷文化研究院首個全球傳播大使。此次再赴當地，其將與木活字印刷術的傳承人及各領域的文化學者進行深入交流，探索如何在現代社會中讓這一古老技藝「活」下來、「火」起來。

李子柒出席「活字印刷創新研討會&暨文化IP戰略聯盟啟動大會」。（四川觀察）

李子柒當日以一身黑衣亮相，戴著眼鏡的她顯得十分幹練。（溫州晚報）

11月12日，李子柒在社交平台上發布了兩條新影片，為時隔三年再次公開更新，吸引了大量關注，「李子柒回歸」的話題迅速登上微博熱搜榜第一。13日，李子柒更新了回歸後的第三條影片，為回歸24小時內連更3新片。與此同時，李子柒友人透露，李已經正式將身份證名字由「李佳佳」改為「李子柒」。

在近日新片中，李子柒穿上了一件綠色抹胸長裙，並自彈自唱了歌曲《如願》。（影片截圖）

而在回歸次日，本身是四川綿陽人的她還曾出席四川文旅舉辦的公開活動，四川文旅更在社交平台喊話各地文旅號，稱要「一個打十個」。不過，也有其他地方文旅賬號用李子柒進行宣傳。對於各地文旅的關注，李子柒在本次活動現場做出回應：「全國各地的文旅都在邀請我到他們那里學習，但是為什麽沒有去回應呢？因為確實這兩天訊息比較多，就不想過多地去佔用公共資源。」