退隱3年復出即頂流　無數人模仿全失敗　李子柒何以無人能替代？

時隔3年又4個月，李子柒終於復出，歸來依然是頂流。



12日下午，她用兩條長視頻，一幅漆器作品、一座竹子建造的花園房子，宣告歸來。甚至在13日的蜀錦影片中，表演了一段鋼琴彈唱。

時隔3年4個月終復出 友人揭李子柒已改名 點圖了解更多：

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在YouTube上，英語、西語、日語、韓語、阿拉伯語……世界各地的網友都激動地歡迎她回來：

「看到你和奶奶一切安好，我流下了欣慰的眼淚。」

「全世界都在為你的回歸感到高興，沒有任何爭吵和歧視，你值得一個諾貝爾和平獎。」

「媽媽和我都很喜歡你，可惜現在媽媽不在了，她一定也會很高興。我會繼續看著你，祝你好運。」



35歲的李子柒，依然平靜淡然，她坐在鄉村的竹椅上，接受了新華社採訪，首次透露過去3年遠離大眾視線的生活。

睡覺，把之前剪片子熬的夜都補了回來，終於有時間照顧奶奶，帶她出去多走走。

她並沒閒下來，而是去了20多個省，拜訪了100多位非遺傳承人和文化工作者，明確了接下來的工作方向。她說，復出也是1個多月前自己才臨時決定的。

原本是想等現在做的事有了結果，再展示給大家，但老看到說我復出的新聞，怕大家猜測擔心，就把這兩條內容剪出來發了。

在李子柒缺位的3年裡，網路上湧現出無數她的模仿者，試圖接過傳統文化慢生活的流量，但大都無功而返。甚至，出現了許多不同風格的頭部網紅，取代她的流量地位。事實上，別說取代，能安然自保的都寥寥無幾。

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這3年也像一面鏡子。李子柒依然是那個身形瘦小、十足幹練的模樣。但精神上，她已經進入了下一個Level，享受做非遺手工匠人的快樂，過眼前的慢生活，和這個焦慮的社交網絡完全不用在同一條線上。她的歸來，似乎在宣告高度內卷的網紅時代，該終結了。

復出首作非遺漆器 「臉過敏腫成電視機」

昨天下午四點半，李子柒的這條大漆影片全網路上線。14分鐘的視頻，還是熟悉的畫面風格，熟悉的配樂、節奏，田野裡的鳥兒、小狗、烏龜，人間煙火，田園牧歌。1年的春去冬來間，李子柒精心翻新了一件老木櫃，用中國傳統非遺匠藝將它打造成「雕漆隱花」的漆器。

爬樹取膠，製漆，雕刻，上漆，揩清……身形瘦弱的李子柒，不緊不慢地一步步打磨這件作品。直到影片最後，拉著奶奶倒數3秒開燈，光線照射在星光遍布的漆面和麒麟上，那一刻的感動同樣是熟悉的味道，一種李子柒式的「大功告成」。

她透露，這條影片的辛苦其實遠遠超乎自己的預料。在第一次割漆回家後，就因為過敏臉腫成了電視機，舅舅和助理也都過敏了，身上腫癢難耐。

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更令她難受的是，這件作品第一次成型後，竟然失敗了，麒麟完全沒有金燦燦的效果。她打電話給漆器老師，想到這幾個月夥伴們吃的苦，忍不住大哭。

老師等我哭完安慰我，說自己做漆50年過敏了50年，而這樣的失敗在老師傅裡也很常見，要敬畏失敗，不要放棄。

最後，重拾精神的李子柒又花了三個月時間，把後半段步驟重新做了一次。終於達成如今影片中的動人效果。這期影片最後，李子柒留了一個八秒的長鏡頭，她和奶奶在窗口看著漫天飛雪。

我當時就想，這樣的日子真好，想長一點，再長一點。

漆器影片半個多小時後，新的驚喜接踵而至。李子柒又更新了一則用柴房改造衣帽間的影片。她在配文中寫道：

很多年以前，就想有一個屬於自己的衣帽間。我想要它是坐落在森林裡的，周圍有花海，還可以躺在衣帽間的沙發上看星星……

當有人問她，這幾年是不是存了很多存貨？李子柒回答說，的確還有許多內容還在剪，請大家再等等。

在停更的3年多時間裡，李子柒的粉絲量並沒有減少，甚至有些平台如YouTube還不降反增，3年裡漲了500萬老外粉。這次突然復出，抖音、微博和快手3個平台上，更是一夜漲粉383.5萬，這樣的盛況，可能只會在李子柒身上發生。

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傳統文化像垂暮老人 要讓他變得更年輕

以往人們印像中，李子柒除了手工藝，更多內容是關於傳統食物製作。而重新歸來的李子柒，顯然更明確在自己未來的新身份上，做個幫助非遺文化傳承、傳播的人。李子柒說，在停更的這段時間裡，自己拜訪了許多非遺文化傳承人，學到了不少老手藝。

被遺忘不是壞事，我有了更多時間去做自己想做的事，沒人打擾……以前去拜訪這些手藝人就是為了學技能，現在有更多時間聽他們講故事。明白了傳統文化不僅是高大上的標籤，更多是煙火尋常。

2018年為了拍藍印花布，她到江蘇南通拜訪藍印花布傳人、80歲的王振興。當時她得知，王振興的兒孫們雖然學過這門技藝，但為了生計都另尋他路。今年再去南通，見到王振興，老人卻開心地拉著她看新染的布和產品，「特別時尚，符合年輕人審美，原來都是孫女幫他做的設計」。李子柒明白了，這就是傳統文化創新發展的意義，手藝要跟上時代潮流、融入生活場景，來參與的人才會越來越多。自己之後就一直在考慮，能為這些老手藝做些什麼。

這些傳統文化就像垂暮老人，歷經遙遠歲月，不斷回望，想找到屬於他們的一點價值。我們自媒體的參與，能讓這位老人再被看見和喜歡，這需要整個社會參與，只有我一個人是做不到的。

她並不抵觸越來越多的視頻博主模仿她的風格和內容，因為在她看來「獨樹一幟」並不重要，她反而想讓更多的人朝著這個方向前進，讓傳統文化這位「老人」變得年輕起來。

李子柒說，接下來她還會從智慧財產權保護方面，幫助手藝人解決更實際的問題，也促進更多年輕自媒體創作者參與。老手藝藝人教授年輕人技藝，年輕創作者教手藝人融入網路。

繼續做自己喜歡的事，被認可，有價值，還能賺到錢，那就很幸福了。

與MCN糾紛已了結 斷更期間多次「被復出」

李子柒的停更延續3年多，一度引發許多猜測。 2021年7月14日，「柴米油鹽醬醋茶」系列最後一期發布後，她就進入漫長的停更狀態。1個月後，她在微博上發了一段「資本好手段」的控訴，讓她與當時所屬MCN機構微念的矛盾徹底浮出水面。李子柒認為，在影片爆紅後，包括李子柒螺螄粉等「李子柒品牌」和淘寶店相關收入都歸屬了微念，自己仍然只能靠視訊分紅收益，產品賺再多錢也與她本人無關。這場官司最終在2022年12月底落幕，雙方在法院調解下以和解告終。

值得一提的是，在官司結束後的這一年多時間裡，李子柒其實有過多次被外界視為將回歸的信號，但她並沒有貿然復出，在這樣急功近利的大環境下，可見很有耐心。她說那年春節，跟著奶奶去逛街，遇到一個賣涼粉的嬢嬢。嬢嬢跟她說，你看這是我拍的涼粉視頻，有很多人看，因為這些視頻，會大老遠跑來吃我的涼粉，買辣椒油。這讓她開始反思，社群媒體速度太快了，這是一個特別適合做文化傳播的年代，是要繼續按照老路子走下去，還是往前做一些新的東西？

去年9月，李子柒罕見在一個公開影片中，作為推廣大使為中國農民豐收節月台宣傳，號召更多年輕人加入到鄉村振興的事業中來。東源木活字印刷術傳承人王法萬也透露，今年3月曾問子柒何時更新，她說今年的工作重點就是「做文化非遺相關內容」。

2018年，李子柒找到王法萬拜師，到溫州學習3個月，發布了一期木活字視頻，在油管上收看量高達1200萬。到了今年10月，學習強國平台發布影片《「熊貓姊姊」李子柒邀您參加「強國熊貓週（2024）」》，影片中，李子柒以「熊貓姊姊」的身份現身，邀請大家參與「強國熊貓週」活動。雖然這段時間沒有作品更新，但這些也證明了，無論是民間粉絲還是主流語境，李子柒依然有著極強的影響力。

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讓出賽道3年 歸來還是只有李子柒

2016年李子柒走紅，當時帶起了「田園牧歌」的影片風格，自成一派。很快，國內就湧現了大量走相似風格的影片部落客。在停更的三年內，李子柒主動將這條賽道拱手讓出，網友們也迫不及待尋找「代餐」。滇西小哥、張同學、彭傳明，甚至轉戰短片領域的李亞鵬，都試圖分割這波流量。甚至在海外，也有一些亞裔部落客想在YouTube上渾水摸魚，一位「越南山寨李子柒」就像素級逐幀復刻她的畫面，在國內被嘲上熱搜。尤其在這個越來越趨向於碎片化的快餐短視頻環境中，這些試圖慢下來的視頻博主，都漸漸因為內容枯竭和大同小異被淡忘了。

不過李子柒似乎是個例外，從2016年影片爆火開始，她就以這樣「採菊東籬下，悠然見南山」的風格著稱。如果你翻看她7年前，那些「用葡萄皮做衣服」「用鮮花做胭脂」的爆款視頻，再和剛剛更新的「雕漆隱花」做對比，會發現從拍攝、製作手法上並沒有太大差別，就像是同一時期的作品。

在她缺位的這三年時間裡，我們眼前的網路世界不斷在流量的催動下進化、內卷。販賣焦慮、製造對立成了常規套路，傳統文化變成了流量工具，無數人在尋找下一個內容風口，生怕自己「變」得不夠快。或許也因如此，「不變」的李子柒對這個時代來說更顯珍貴，她的內容更無可取代。

用1年多時間來製作一件漆器，打造一間小屋，這樣的時間成本，奢侈到令所有同行羨慕。這背後的過程，足以被切成幾十條日更的切片短視頻，李子柒卻只把最好的集中在14分鐘裡呈現，這也是一種當下罕見的奢侈。

李子柒這次坦言，目前還沒有明確的商業化規劃，之後的更新時間可能也不會太固定，要先忙完手上的事情再說。

發自內心感謝大家對我一路來的支持和關注，我本來是個自卑、懦弱的人，大家無條件的愛讓我更自信，知道自己值得被愛，一步步變成今天更好的我。現在有了更高的目標，我會盡自己所能。

非遺文化是一座取之不盡用之不竭的寶庫，頂流李子柒，不再執著於網紅的標籤，更堅定地擁抱匠人和文化。