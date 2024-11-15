李子柒回歸｢網紅還是老的好｣　YouTube訂閱破紀錄背後的崎嶇生活

說到中國的網紅或KOL，一定避不開李子柒這名字。因惹上官非而一度停止更新的她，終於打贏官司。時隔3年正式回歸，她繼續用鏡頭傳播中國傳統文化。

這個四川90後，一直用短片記錄和分享自己種地、煮飯、手作的田園生活，引起海內外網民的共鳴。停止更新期間，她的熱度不降反升，在YouTube上的訂閱數達到兩千萬，一直保持「最多訂閱量的YouTube中文頻道」的地位。面對她此次回歸，不少網民更紛紛表示「網紅還是老的好」。



李子柒YouTube訂閱數打破世界紀錄

李子柒生活在四川農村，她將田園生活拍攝成短片，吸引無數訂閱者。（網上圖片）

李子柒算得上是內地比較早的一批網紅。種植蘿蔔番茄，用葡萄皮做裙子，手工製作竹編傢私......她的短片內容遠離一般現代人的生活，但唯美的畫面和深厚的文化含義，治愈了不少生活在喧囂中的都市人。

短短幾年間，李子柒已經從一個網紅變成了一種文化現象。

健力士世界紀錄的官方機構這樣評價她：李子柒視頻中充滿詩意的田園生活和博大精深的中國傳統文化吸引了來自世界各地的粉絲......她所傳遞的中華文化正在走向更遠的地方。中國官方媒體央視的評論文章則說：李子柒「沒有誇中國一個字，但她講好了中國文化，講好了中國故事」。

李子柒在YouTube上的訂閱數達到1,410萬，成為「最多訂閱量的YouTube中文頻道」，創下健力士世界紀錄。（網上圖片）

李子柒｜「田園仙女」的崎嶇生活

李子柒無疑是最成功的網紅，同時也是最充滿爭議的。有人說，這個短視頻爆發的時代成就了她。但如果沒有自身的積澱和努力，抓住機遇的人為何偏偏是她呢？

被網友們稱為「田園仙女」的李子柒，短片裏的她一身古風扮相，穿梭在田間地頭，永遠都是一副恬靜美好的樣子。不過視頻之外，她的生活經歷並不平靜，甚至充滿崎嶇。

李子柒出生在四川，年幼的時候，父母就相繼過世，祖父祖母不忍心她獨自生活，就把她接到鄉下扶養。跟着祖父母的生活非常貧苦，所有的農活和家務都需要她幫忙，也正是這段時間，小小的她掌握了在農村生活的種種手藝和本領。

李子柒被網友們稱為「田園仙女」，但她的成長過程充滿種種艱辛和困難。（網上圖片）

祖父去世後，祖母沒有能力再供她讀書，於是14歲她便從學校輟學，一個人到城裏打工。進入自媒體行業之前，她做過服務員、酒吧駐唱歌手、夜店DJ。

後來祖母病重，她才又回到農村，一邊照顧祖母，一邊在淘寶上賣些農產品。為了宣傳，她開始製作一些有關傳統美食的短片。

一個人製作短片並不容易，策劃、拍攝、剪輯，所有事情都要一個人親力親為。同時擔任拍攝者和演出者更是難上加難，她必須在相機後和鏡頭前來回跑動。一個看似不經意的鏡頭，可能是她調整了幾十遍才拍下來的。

從她爆紅之前的生活中，我們就可以看出，她不僅僅恬靜美麗，更是一個充滿力量的女子；也可以看到，正是這種樸素的努力成就了她。

李子柒的田園生活為網絡上的都市人帶來安慰和精神寄託。（網上圖片）

李子柒｜面對爭議之聲 寵辱不驚

成功之前的生活自然辛苦，但成功之後往往要面對更多煩惱，尤其是鋪天蓋地的質疑。

有人說，李子柒說謊造假，她的短片根本不是自己拍出來的，明明有一大個團隊在後面幫她策劃和拍攝。起初聽到這樣的質疑，李子柒極力想要證明自己。她把自己拍攝和剪輯的原始素材放上網自證清白，沒想到卻招來更多的指責。慢慢地，她終於釋然了：「我也不需要通過我會拍攝和剪輯來證明自己有多厲害，我就當作他們是在誇我吧。」

也有人說，她的視頻是一種表演做騷，根本不能代表大部分農村人的生活。但其實只要耐心看過她的視頻，就知道這種說法沒有根據。耕田種菜，製作月餅，搭竹藤椅，給衣服染色……這些實實在在的生活經驗和求生本領，是對「作秀說」最有力的回擊。

有網友表示，李子柒的短片為自己帶來和平，也激發着自己有一天去過一種不一樣的生活的願望。（網上圖片）

她自己則這樣回應：「任何一種生活都有好有壞，農村生活當然也有辛苦的一面，但是現代人的生活充滿了焦慮和疲憊，我只希望自己能給觀眾帶來一些安慰。」

有外國網友這樣評價：「我在城市裏的生活如此孤獨，貌似毫無意義。你的短片為我帶來和平，也激發着我有一天去過一種不一樣的生活的願望。」這種「雖不能至，心嚮往之」的精神寄託， 正是李子柒給這個紛紛擾擾的網絡世界帶來的價值。

有人質疑李子柒的視頻是做騷，但她認為農村生活有好有壞，她希望用好的一面，為都市人帶去安慰。（網上圖片）

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