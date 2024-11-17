張家界民房凌晨火災致1家7口遇難　疑同樓手機配件倉庫起火爆炸

11月16日清晨5時2分許，湖南張家界市桑植縣一民房發生火災，據官方通報，起火點位於2樓，導致七人遇難。據鄰居介紹，死者7人為一家人，住在3樓，而2樓就是手機維修店倉庫，爆炸發生時不斷聽見「啪啪」爆炸聲。



據內媒報道，11月16日清晨5時2分，湖南張家界市桑植縣一棟五層居民樓發生火災，住在3樓的一家7口未能及時逃脫，不幸遇難。疑似死者的親屬發影片稱，「一家七口遭滅頂之災，起火燃燒長達4個多小時，家里裝的防盜網都完好無損。」

多名鄰居表示，此次火災中遇難的是一家七口，在此居住多年。七人包括一名七旬老太、老太的兩個女兒、一個女婿和三個外孫。

這位知情者介紹，這棟居民樓共有5樓，「樓上是住戶，二樓是倉庫。有的人跑出來了，有的是被救出來的，還有一家人可能是著火的時候睡著了，一家人都在里面沒出來。」還有發影片的網民表示，「火勢慢慢減小，但仍有東西發生爆炸，在11月16日清晨6點45分才被徹底撲滅。」

火燒最嚴重的是東邊戶三樓，陽台的物品、空調的外部掛機均被燒毀，窗外防盜網放置的花盆等物品都被全部燻黑。從外立面看很明顯，東邊戶外墻均被燻黑，西邊戶則外觀完好。

起火點房屋疑為手機配件倉庫

鄰居向先生介紹，「火燒的時候，就聽見連續地一直有『啪、啪、啪』的小的爆炸聲。」向先生稱，一般早上小孩上學下樓梯都會有「啪啪」聲，剛開始他就沒在意，但是當晚一直持續，就推斷是手機電池等物的爆炸聲。事發現場，包括向先生在內多位居民稱，起火的二樓東邊戶是一個手機維修店面租賃下來用來存放手機維修配件的倉庫，其中包括電池等物，而租賃二層這間房屋的租戶，就居住在這棟樓的六樓。

事發後，現場有居民抱怨，因為該棟民房不是小區，沒有物業費，管理混亂。有些租戶租下房子當倉庫，有一定安全隱患，住戶最多也就是提醒下，但是基本不管用。