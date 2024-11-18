江西九胞胎媽媽體虛靠輸營養液保胎　決定減胎僅保留2個胚胎

江西南昌25歲的侯女士因自身原因難以懷孕，今年10月初在醫生建議下注射促排卵針，不久後即有喜訊傳出，結果本月初在醫院檢查後，竟確定懷上九胞胎。

醫生表示，促排卵懷孕多胎對產婦和胎兒都會帶來風險，建議侯女士減胎。

侯女士昨（17日）晚在社交平台發文稱，「因懷九胞胎身體比較虛弱，就調養了幾天，已確定明天18號進行減胎手術，願手術一切順利」。



《紅星新聞》報道，11月13日，侯女士就診醫院主任醫師介紹，生殖醫學中促排卵治療的目標是單胎妊娠，出現九胞胎是意外，不是常態。由於促排卵懷孕多胎對產婦和胎兒都會帶來風險，下一步要減胎治療，多學科將共同會診討論執行方案，「看孕婦的意願決定保留幾個，最多保留兩個」。

11月12日，侯女士再到醫院檢查，結果宮腔內顯示9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。（洪觀新聞）

侯女士的丈夫稱，考慮到妻子的健康和撫養孩子的經濟成本，決定減胎，「每天看著老婆吃不下東西就心裏痛，連說話都沒力氣了，這半月裏沒有補充啥營養，只能住院輸營養液保胎了」。

11月17日，侯女士在社交平台上公布，因懷九胞胎身體比較虛弱，調養幾天後，確定將於18日接受減胎手術，「希望這個數字能帶來好運」。

其發布的圖片顯示，患者九胎妊娠，若一次性減去7個胚胎，術後保留的胎兒流產風險較高，減胎術建議分兩次進行。第一次減去四個胚胎，四天後再行第二次減胎，減去三個胚胎。第二次減胎前需覆查，結果正常後再進行第二次減胎，如果有感染需抗感染後，覆查正常才能再次手術。

侯女士與丈夫決定接受減胎手術。（影片截圖）

11月17日，侯女士在社交平台上公布，因懷九胞胎身體比較虛弱，調養幾天後，確定將於18日接受減胎手術，「希望這個數字能帶來好運」。（影片截圖）

據此前報道，侯女士因結婚近一年未懷孕，去醫院檢查顯示子宮內有多個囊腫且有子宮內膜息肉，不易懷孕，醫生建議注射促排卵針。

今年10月初，侯女士注射促排卵藥物，10月底成功懷孕，照超聲波結果顯示宮腔內有9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動。