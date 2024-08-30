上海婦謊稱懷孕騙男友15萬　被拆穿後仍辯稱：懷四胞胎有兩個流產

今年3月，上海市民宋先生經親戚介紹與女子韓某相親，兩人交往不久後，對方稱已懷有四胞胎，並以各種理由先後向他索取超過15萬元（人民幣，下同），但宋先生後來發現，超聲波圖上的胎兒名字和年齡均不相符，遂報警處理。

經查，韓某為還債假裝懷孕，藉此向宋先生索款。韓某因涉嫌詐騙罪，被警方採取刑事強制措施。



《澎湃新聞》報道，今年3月，宋先生經親戚介紹與韓某相親，兩人交往不久後，韓某表示自己懷孕，宋先生聽聞後十分開心，並稱願意承擔起撫養責任。

韓某以要做懷孕檢查為由，向宋先生索取2萬元，她之後提出先回老家養胎，宋先生便轉賬了5萬元用於購買機票、營養品等。此後，韓某常稱做檢查和添置物品的開銷大，宋先生慷慨承擔起一切費用。

宋先生的親戚曾在某餐廳撞見韓某，他到場確認時，韓某堅稱自己確實懷孕，而且是雙胞胎。當晚，韓某向宋先生發送超聲波圖，但他發現圖上的名字和年齡均不相符。面對宋先生的再次質問，韓某又表示為了報銷檢查項目，特地用其妹妹的名字。

宋先生不再相信韓某的任何說辭，要求一同到醫院檢查。韓某拒絕後，自稱她其實懷了四胞胎，但有兩個胎兒流產導致身體虛弱，短時間內無法再去醫院。聽到如此荒唐的理由，宋先生立即報警求助。

韓某被警方拘捕。（澎湃新聞）

經查，韓某根本沒有懷孕。據她交代，自己為了還清外債便假裝懷孕，以此為借口騙宋先生給自己轉賬逾15萬元。目前，韓某因涉嫌詐騙罪被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。