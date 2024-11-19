東北虎闖黑龍江村莊咬人　當局：提前備麻醉槍彈藥，非必要不擊斃

周一（11月18日），黑龍江省七台河市勃利縣長太村發生老虎傷人事件。事發後，當局發布通報指，「非必要情況下不會擊斃，除非它正在傷人。」



閉路電視片段顯示，一隻疑似東北虎在柵欄門外經過。（影片截圖）

閉路電視片段顯示，一隻疑似東北虎在柵欄門外經過。（影片截圖）

疑似東北虎將柵欄門撞開，隨即逃跑，片段不時伴有動物吼叫聲。（影片截圖）

綜合內媒報道，黑龍江省林草局當日召開東北虎保護工作緊急會議，指出要進一步強化東北虎保護相關工作，加強衝突防範，確保人虎安全。勃利縣作為東北虎種群非重點分布區，此次出現東北虎進入村屯傷人事件，需要引起格外重視並加強風險防範。

會議稱，要將相關工作落實到單位、落實到人頭，特別是麻醉槍及彈藥等物資要提前準備到位。要及時組織開展應急避險演練，確保人獸衝突發生時，能妥善處置到位。啟動24小時值班調度，建立完善全省直報系統，遇到緊急情況立即報告。

此外，會議還稱，要穩妥推進野生動物致害補償工作。各地各單位要按照相關《辦法》依法依規推進受傷、受損群眾相關補償工作，全力為群眾生產生活、醫療救助等方面提供保障。

勃利縣林草局當日亦發布通報稱，被老虎咬傷村民傷情穩定，有關部門正在對老虎行蹤進行追蹤。至於若發現老虎是否會擊斃？有專家表示，「非必要情況下不會擊斃，除非它正在傷人。」

對於「被野生動物咬傷有沒有什麽維權的途徑？」有內地律師表示，若野生動物是經人飼養的，可要求動物的飼養人或者管理人承擔相應責任；若野生動物是由動物園飼養的，則是原則上由動物園來承擔賠償責任；若野生動物沒有飼養人和管理人，因為機緣巧合才來到人群聚集處並傷人的，可以向事故發生地的鄉、鎮政府或者街道辦事處申請野生動物傷人的補償。

疑似東北虎將柵欄門撞開，隨即逃跑，片段不時伴有動物吼叫聲。（影片截圖）

疑似東北虎將柵欄門撞開，隨即逃跑，片段不時伴有動物吼叫聲。（影片截圖）

經醫院初步診斷，傷者多發撕脫傷，其中腕部較重，有截肢風險。（影片截圖）

公開資料顯示，東北虎是體重最大的貓科動物，分布於亞洲東北部，即俄羅斯遠東地區和中國東北的吉林和黑龍江。由於棲息地被破壞與偷獵，世界上野生東北虎僅存500多隻。因此，東北虎是國家一級重點保護野生動物，亦已被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》、《瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄Ⅰ、附錄Ⅱ和附錄Ⅲ》。

據早前報道，勃利縣長太村村民家的閉路電視拍到，11月18日早6時8分許，院子外傳出動物低沉的吼叫聲，隨後一隻東北虎的黑影從門外閃過。一名男子告訴周圍的人，「來了一隻大老虎。」

不久，一隻東北虎從遠處衝過來，將柵欄門撞開，隨即逃跑，片段不時伴有動物吼叫聲。閉路電視片段裏的村民最後成功脫險。

而另一名村民是在餵牛時遭東北虎襲擊受傷。經醫院初步診斷，傷者多發撕脫傷，其中腕部較重，有截肢風險，目前已經轉院。