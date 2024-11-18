老虎撞門影片曝光！黑龍江漢遭東北虎咬傷　家屬：手臂大概保不住

有內地網友今日（18日）發布短片，稱黑龍江省勃利縣吉興鄉長太村出現老虎，並有村民被咬受傷。傷者家屬稱，老虎咬傷了他父親，手臂大概率保不住了。



閉路電視片段顯示，一隻疑似東北虎在柵欄門外經過。（影片截圖）

閉路電視片段顯示，一隻疑似東北虎在柵欄門外經過。（影片截圖）

疑似東北虎將柵欄門撞開，隨即逃跑，片段不時伴有動物吼叫聲。（影片截圖）

疑似東北虎將柵欄門撞開，隨即逃跑，片段不時伴有動物吼叫聲。（影片截圖）

疑似東北虎將柵欄門撞開，隨即逃跑，片段不時伴有動物吼叫聲。（影片截圖）

根據閉路電視片段顯示，11月18日早晨6時8分許，一處院子外傳出動物低沉的吼叫聲，隨後一隻疑似東北虎的黑影從門外閃過。

片段中，一名男子告訴周圍的人：「來了一隻大老虎。」不久，一隻疑似東北虎從遠處衝過來，將柵欄門撞開，隨即逃跑，片段不時伴有動物吼叫聲。

內媒報道指，閉路電視片段裏的男子最後成功脫險。

央視報道則指，受傷村民是在餵牛時遭一隻東北虎襲擊受傷。經醫院初步診斷，傷者多發撕脫傷，其中腕部較重，有截肢風險，目前已經轉院。

經醫院初步診斷，傷者多發撕脫傷，其中腕部較重，有截肢風險。（影片截圖）

經醫院初步診斷，傷者多發撕脫傷，其中腕部較重，有截肢風險。（影片截圖）

經醫院初步診斷，傷者多發撕脫傷，其中腕部較重，有截肢風險。（影片截圖）

報道指，當地警方及相關單位已前往事發地，尋覓傷人東北虎的蹤跡。據當地公安部門介紹，這是勃利縣有縣志記載以來，首次發現東北虎的蹤跡。

傷者家屬：有兩隻老虎

內媒《新黃河》等報道，傷者是一名65歲村民。受傷村民家屬表示，他的父親當時被老虎一把撲倒，摁在地上，老虎體型像小牛犢大小，父親用手阻擋時，左手被咬得血肉模糊，「家人先把父親送去七台河醫院，發現不行，又緊急送往佳木斯，被咬的手臂大概是保不住了」。

受傷村民家屬又表示，有兩隻老虎出沒。

此外，長太村多個村民均表示聽說了此事，目前關門閉戶躲在家中。消防和公安正在村內搜尋老虎。

消防和公安在村內搜尋老虎。（影片截圖）