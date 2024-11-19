珠海航展限量版「半邊真槍」搶購一空 網民：買兩套可合二為一？
撰文：林芷瑩
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11月17日，珠海航展完美落幕。在航展上，除了琳瑯滿目的飛機大炮讓人目不暇接外，一款限量135套、售價近2萬元（人民幣，下同）的「半邊真槍」文創產品亦意外成為全場焦點，推出僅僅3天就被搶購一空。
據介紹，該產品並非模型或玩具，而是以國產名槍QPZ191為原型打造，採用半拋設計，將槍械原型從中間剖開，護木、戰術導軌、TAC塗層等內部結構一目了然。此設計既保留槍械的真實感與工藝美感，又徹底去除了其功能性，確保產品既安全又極具收藏價值。
這款紀念品的售價高達19800元，盡管價格不菲，卻依然吸引大量遊客駐足觀賞，甚至有不少人當場購買。限量135套的特別紀念版，在短短三天的展期內便被搶購一空。
由於產品是「半邊真槍」，不少人好奇買兩個是否就能拼成一把完整的槍。店員介紹，雖然是真槍再對半切開，槍械結構都有保留，槍栓、保險都可以拉動，但所有發售的紀念品均為槍械的右半部分，且設計上有特殊處理，確保無法拼接成完整的槍械，「兩邊都是右邊，怎麼能合起來呢？你們能想得到的，我們也能想得到」。
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