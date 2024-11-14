珠海航展｜沙特成中國武器「榜一大哥」　外國軍官佇立引網民感慨

第十五屆中國航展正在珠海召開，中國展出了殲-35A、殲-20等先進軍事裝備，吸引來自全球軍事專家及愛好者的目光。

被民眾稱為「榜一大哥」的中國武器最大買家之一的沙特在珠海租下300平米的展廳，雖展品較少卻寓意「空倉而來，滿載而歸」；還有外國軍人在中國展區前久久佇立不願離去。海外對中國武器的需求和認可，也令不少網民感慨，「想起不久前的我們！」



本次珠海航展共有來自47個國家和地區的1022家企業參展，數量創下歷屆之最。其中，俄羅斯、法國、美國、沙特、意大利以展團形式參展。

沙特展團在珠海租下約300平米的展廳，有網民稱，展廳一平方米一日需要2萬元左右，而沙特展廳大卻空空如也，工作人員介紹，這意味著沙特將在本次航展中「空倉而來，滿載而歸」。

廣州日報報道稱，沙特展廳工作人員介紹，該展團的主體單位包括沙特政府兩個國防部門以及幾家沙特企業，歡迎大家到沙特投資。相比吸引投資，此番到珠海航展上「買買買」才是沙特方面的主要任務。尤其航展期間將有多單涉及沙特的交易在該展台舉行簽約儀式。

除沙特對中國武器青睞以外，還有網民拍下2名外國軍人在中國展區面前久久佇立對畫面。該網民表示，自己在展區來回繞了3圈，但每次都看到這兩位外國軍人不願離去，「我看到他們兩個一直在這個地方」。

對於海外對本次中國航展的關注，有網民想起1980年劉華清將軍訪美時，踮腳伸脖子參觀美國海軍裝備的一幕，表示終於「換了人間」。

網民評論：



想到1980那邊的劉華清，何其相似。



希望世界和平中國的強大能為世界帶來和平發展的機會



想買可能口袋錢不富裕，精打細算多方對比，看看買哪個最有性價比吧。希望這是一個對中友善的國家



中國的武器是維護世界和平的



這是防空飛彈，不便宜哦，另外看兩軍官像是來自北非阿拉伯國家的。



雙十一中東專場



沙特富豪，雙十一給打折嗎？



沙特VIP開啟「買買買」模式

