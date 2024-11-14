雷軍現身珠海航展參觀｢胖妞｣運-20 網民：小米要造飛機了？
撰文：盛昀
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第十五屆中國航展正在珠海召開，《觸電新聞》報道，11月14日，雷軍現身珠海航展並參觀運-20貨艙，影片引發熱議，有網民表示「小米要造飛機了？」
11月14日，第十五屆中國航展已經在珠海進行到第3日。內媒報道，小米創始人雷軍也到現場，並參觀了運-20。據介紹，這是運-20在中國航展首次展示飛機貨艙，並對公眾開放預約參觀，而因其機體外觀寬大圓潤，網友為它起了個愛稱「胖妞」。
雷軍於今日（11月14日）在社交媒體微博發文稱航展十分精彩，並配上一張圖片，「到珠海出差，隨便看了一下航展，這是我第三次看航展。今天非常不巧，碰到下雨，飛行表演依然正常進行，非常精彩。」
網民評論：
「出輛小米飛機吧。」
「年輕人的第一架飛機」
「這是要進軍飛機產業的節奏，下一步會不會研發小米飛機」
「雷總你不會想造飛機吧！」
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