「古人類長廊」十堰市新發現4處史前遺址　遠至舊石器時代

據湖北十堰市博物館周二（19日）消息，湖北省文物考古研究院、十堰市博物館在丹江口市近日在開展漢江北高速公路十堰段文物調查期間，新發現三處舊石器時代文化遺址（地點），一處新石器時代至唐宋時期文化遺址。至此，十堰市已被發現的史前遺址，總數達238處。



據《極目新聞》報道，新發現的三處舊石器時代遺址（地點）位於丹江口市丹趙路街道茅臘坪村，分別為羊山舊石器遺址第一地點、第二地點、橘樹林舊石器遺址。羊山舊石器遺址第一地點、第二地點，地表種植經濟作物，裸露少量打製石器，不見磨製石器和陶片。通過觀察遺址暴露的斷面，該遺址保存有1至2米厚的更新世紅土堆積。

調查人員採集到近20件石製品，原料包括石英巖、脈石英、千枚巖和粗面巖。石製品類型包括手鎬、砍砸器、刮削器、石核、石片。橘樹林舊石器遺址，地表種植大量橘樹，遺址保留約0.5米厚更新世黃土堆積。調查人員採集2件脈石英石製品，1件為單台面石核，1件為石片，人工打製痕跡明顯。

橘樹林舊石器遺址採集石製品。（極目新聞）

羊山舊石器遺址第二地點採集石製品。（極目新聞）

青塘遺址採集標本。（極目新聞）

至於新發現的一處新石器時代至唐宋時期文化遺址位於丹江口市習家店鎮青塘村的台地之上，其高出周圍農田約1.5米，面積約2000平方米。地表裸露有新石器時代、兩周、漢代陶片、磨製石器，六朝時期和唐、宋代瓷片。遺址保存較好，從斷面觀察，文化層接近1米。

報道指，被譽為「古人類長廊」的十堰被學術界是研究人類起源、演化和發展的資料寶庫，特別是以學堂梁子遺址為核心的漢江流域同時發現有梅鋪猿人遺址、白龍洞遺址、黃龍洞遺址等眾多的舊石器化石點，擁有罕見的資源富集現象。新發現的四處史前遺址，將為十堰地區舊石器研究提供新的材料與依據，對見證鄂西北地區古代人類生存活動、遷徙演變、人群互動交流等意義非凡。