河南發現約5000年前或為古國君主大墓 為研究文明起源提供新樣本
撰文：盛昀
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《新華社》消息，河南永城王莊遺址發現一座距今約5000年的大墓，該墓葬出土遺物350餘件，是目前發現大汶口文化時期規模最大、出土器物最多的墓葬之一，為研究中華文明起源的關鍵時期提供全新樣本。
新發現的M27是一座特大型大汶口文化墓葬，長約4.8米，寬約3.68米，總面積逾17平方米。墓室有棺有槨，隨葬品十分豐富，包括各類陶器、玉飾300餘件。
據《中新社》報道，首都師範大學歷史學院副教授、王莊遺址項目現場負責人朱光華表示，從墓葬規格來看，墓主地位顯赫，推測為古國君主之類。此發現說明王莊遺址並非普通聚落，而是史前淮夷古國的都城所在，這也為研究中華文明起源的關鍵時期提供全新樣本。
朱光華介紹，王莊遺址史前社會群體生活的時代，正介於中國早期中原地區的華夏集團、海岱地區的東夷集團與南方地區的苗蠻集團之間，因此王莊遺址史前社會群體可能是古東夷或淮夷族的一個相對獨立的支系。
截至目前，2024年度王莊遺址共出土各類器物一千餘件，從器物形制來看，遺址文化面貌複雜，其主體遺存隸屬大汶口文化，又帶有中原仰韶文化、南方屈家嶺文化和良渚文化等因素。目前，該遺址發掘工作仍在進行中。
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