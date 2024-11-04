孫權對他既敬且畏　南京發現三國名臣張昭墓　憑兩件物品鎖定身份

內媒《現代快報》報道，考古人員在南京發掘出三國時期東吳朝廷的「首席文臣」張昭的墓地。



南京南部新城油庫公園地塊因為基建需要而進行考古發掘，考古人員發掘出張昭的墓地。（《現代快報》）

南京南部新城油庫公園地塊因為基建需要而進行考古發掘，考古人員發掘出張昭的墓地。（《現代快報》）

南京曾是東吳王朝的首都。報道指，南京南部新城油庫公園地塊因為基建需要而進行考古發掘，2022年考古人員發現一個磚室古墓平面呈「凸」字形，由墓道、墓坑、磚室、排水溝等組成。古墓早年被盜，出土遺物不多。

古墓中出土了金印、金鐲、銅弩機等遺物。鎖定墓主為張昭的證據是兩枚金印，兩枚金印上的銘文分別為：「輔吳將軍章」、「婁侯之印」。張昭生前被孫權封為「輔吳將軍」、「婁侯」。

內地電視劇《三國演義》中的張昭形象。（截圖）

根據正史《三國志》記載，漢末大亂，張昭渡江投奔了孫策，輔佐孫策平定江東。孫策臨終前將弟弟孫權託付給張昭，希望他能全力輔佐。孫權每次出征，張昭都會鎮守後方。張昭性格剛直，對孫權直言勸誡，孫權對他又敬又畏。

內事不決問張昭

而在小說《三國演義》中。孫策臨終前囑咐弟弟孫權「倘內事不決，可問張昭；外事不決，可問周瑜」，也就是「內事不決問張昭，外事不決問周瑜」的典故。赤壁大戰前，曹操南侵，東吳朝廷中分為主戰派和主和派。張昭被描寫成主降派的首領，在「舌戰群儒」一場戲中，被諸葛亮狠狠教訓了一番。