27歲女子做10次祛斑手術後死亡　家屬疑「麻藥敷用太多」已屍檢

天津一名27歲女子進行10次激光祛斑手術後，出現休克、抽搐等情況，最終經過10天搶救仍不治離世。她的家屬懷疑死因為「麻藥敷用太多」，並稱「不能讓她不明不白地走」。目前，天津市河西區衛健委已介入了解。



急救病歷。（現代快報）

據《現代快報》報道，27歲的劉某此前做過9次激光祛斑手術。10月21日上午11時30分左右，劉某在母親陪同下進行第10次激光祛斑治療，祛除胎記的部位包含手臂、大腿和小腿。12時許，醫生在她的胎記上塗抹麻藥，在等待麻藥生效的過程中，劉某感到不適，隨後昏迷。

當日下午1時，劉某出現休克、抽搐、口流異物等症狀並伴有血絲，醫院緊急對其進行心肺覆蘇。醫院護士介紹，劉某的皮膚病問題是神經性纖維瘤和咖啡斑，需要多次激光祛斑，每次治療前都需要塗抹麻藥，「我們治療前也問過家屬了，家屬說她沒有其他基礎疾病。」

居民死亡殯葬證。（現代快報）

據劉某當日的病歷顯示，急救醫生到場時，劉某瞳孔對光反射消失，心率為136次/分，為竇性心動過速，並伴有意識喪失。其間還有無法自主呼吸、心臟停搏情況。隨後轉院搶救，並在深切治療部治療10天後不幸離世，死亡原因為「枕骨大孔疝」，而這是一種由於顱內壓力過大引起的病症。

劉某丈夫介紹，妻子的胎記比較多，遍布全身，且部分顏色較深、面積較大，「她預付了十萬多元，可以在這家醫院做10次激光。」2023年5月第9次治療後，劉某恢復情況較差，而治療次數只剩最後一次。

劉某因恢復情況較差向醫生討說法。（現代快報）

由於對劉某的死因存疑，劉某丈夫已將妻子遺體送至司法鑒定機構進行屍檢。他提出，「之前的療效不太好，會不會是最後一次治療面積太大，塗藥太多，過量了。」，「不能讓她不明不白地走，一定要弄清楚她的死因，也希望用我們的不幸警醒別人。」

醫院方面對此表示，每次治療使用的麻藥均為「複方利多卡因乳膏」，而最後一次使用的乳膏管劑已同病歷一起封存，等待檢查。目前，衛健委已介入了解，並給醫院下了整改通知。「對劉某的死，我們也很惋惜，等鑒定結果出來，如果確實是院方的責任，我們會承擔。」