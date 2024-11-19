圓明園4隻黑天鵝陸續死亡引關注　調查指均為動物咬傷所致

圓明園內近日有4隻黑天鵝陸續死亡，引起廣泛關注。圓明園遺址公園管理處隨即展開大量調查，並於周一（18日）晚發布情況說明。據指，死去的黑天鵝均為動物咬死，可排除人為傷害的可能。



近日，4隻抱窩黑天鵝於圓明園曲院風荷、鳳麟洲兩處地點陸續死亡，對此，園方通過實地踏勘、查閱監控、向相關人員包括部分鵝友進行了解等方式，收集信息，分析情況。監控顯示，在4隻黑天鵝死亡的夜間均有黃鼬及疑似犬類等動物在黑天鵝巢穴附近活動，但因黑天鵝巢穴隱蔽在蘆葦叢中，監控沒有觀察到動物打鬥跡象，現場有散落羽毛。

事發後，園方立刻將死亡黑天鵝送往專業機構檢測死因，4隻黑天鵝檢測結果顯示外傷均為動物咬傷，因咬傷導致死亡，可排除人為傷害的可能。

通過對以上情況綜合分析，圓明園遺址公園管理處推測4隻黑天鵝均死於小型食肉動物咬傷。對此，該園開展了針對性的工作，在有黑天鵝抱窩孵化和有幼鵝的巢穴處增加人力部署，加大對園內黑天鵝等野生動物的巡查力度。下一步，圓明園遺址公園管理處將繼續加強搜索，加強對包括黑天鵝在內的野生動物的巡邏檢查和監測，增加黑天鵝孵化及聚集區域的值守看護。

圓明園遺址公園管理處又對事件表示十分痛心，指＇抱窩孵化的黑天鵝更容易出現狀況，應倍加呵護，努力為野生動物提供適宜生存的自然環境。據悉，抱窩黑天鵝死亡後遺留的未孵化的鵝蛋，因已不具備自然孵化的條件，圓明園遺址公園管理處已將其收集並在專家的指導下進行人工孵化。

最後，圓明園遺址公園管理處呼籲遊客在關心關愛黑天鵝時減少干預，不要投喂，不要驚擾，尊重其自然習性。