上海迪士尼度假區實施實名制購票政策　12月23日起生效

上海迪士尼度假區周三（20日）宣布，為提升遊客體驗同時積極配合政府打擊非法商業活動，上海迪士尼度假區將於2024年12月23日起正式實行全新實名制購票政策。新政生效後，每位遊客均必須憑本人有效官方身份證件購買本人門票，且一張有效官方身份證件在同一到訪日期僅限購買一張門票。



上海迪士尼介紹，購票時，每位遊客必須提供本人的有效官方身份證件號碼；進入園區時，每位遊客必須出示購票時使用的有效官方身份證件原件。這代表，從購票到入園的整個流程，須遵循「一人一證一票」。

為支持兒童官方身份證件得以有效查驗，在全新實名制購票政策於2024年12月23日起正式生效後，上海迪士尼樂園兒童票和兒童年卡將僅以年齡為購票標準，即在遊園當日年齡在3周歲（含）至11周歲（含）的兒童可購買兒童票；在購買年卡當日年齡在3周歲（含）至11周歲（含）的兒童可購買兒童年卡；在遊園當日年齡未滿3周歲的兒童可免票入園。

實名制購票政策同樣適用於購買年卡的遊客，每位遊客均須憑本人有效官方身份證件購買，一張有效官方身份證件僅可購買一張年卡。該年卡必須由購買時所使用的本人有效身份證件上的信息激活，且僅與本人身份證件關聯。

從購票到入園的整個流程，須遵循「一人一證一票」。（上海迪士尼度假區）

新政策的推出，是上海迪士尼借助科技手段提升遊客體驗、積極配合政府打擊非法商業活動的措施之一。自上海迪士尼度假區開幕至今，遊客在購買樂園門票時，購票人使用本人的官方身份證件號碼，可以在一個訂單中為本人及至多四名同行遊客購買門票，即一個官方身份證件號碼在一個訂單中可以至多購買五張門票。入園時，包括購票人本人在內的同一訂單下的所有遊客必須攜帶身份證明原件以及購票憑證同時入園。

新政策的推出將要求所有遊客從購票時開始嚴格執行「一人一證一票」。據上海迪士尼度假區介紹，實行實名制購票政策是上海迪士尼度假區為了積極配合政府打擊非法商業活動的又一重要舉措，此舉對於打擊捂票、囤票、炒票等「黃牛」違法違規行為具有積極作用，有利於更好維護上海迪士尼度假區票務市場秩序以及遊玩秩序等，也進一步為遊客營造安全、健康的遊玩環境。