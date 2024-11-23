荒唐！南寧債主用高音喇叭追數　貼身跟隨目標數日更強制共處一室

11月20日下午，廣西南寧市雲景路發生了一宗荒唐的追債事件。據目擊者表示，一名女子手持高音喇叭，伴隨一名男子，尾隨另一名女子，並在街頭高聲播放「老張，癩皮狗，還錢，還錢」的內容。據報道，相關行為持續達數日，手持喇叭的一方寸步不離地跟隨另一方，甚至尾隨進入對方家中，與其徹夜共處一室。



據《南國早報》報道，事件的起因是一宗經濟糾紛。楊先生、張女士等三人於今年1月共同成立了一家公司，其中楊先生出資220萬元人民幣。然而，因經營理念不合，雙方於4月簽訂了終止合作協議，約定楊先生可分批收回投資款，但截至11月20日的最後期限，張女士僅退款數十萬元。

楊先生方面對此表示質疑，認為張女士可能挪用了資金，或者耍賴。張女士則表示，其銀行賬戶因其他項目引發的經濟糾紛而被凍結，要等法院判決才可能解凍。

從11月18日下午開始，楊先生一方的蔣先生和楊女士就持高音喇叭出現在張女士的店內，並持續播放討債聲。張女士表示，當晚她無法休息，蔣、楊二人甚至守了一整夜。

事主貼身跟隨目標，並持續播放討債聲。（南國早報）

19日，張女士回到公寓後，蔣、楊又隨之而入，並在她耳邊高聲播放討債的內容，直到深夜才停止。據悉，公寓內只有一張大床，蔣先生睡在梳化上，而楊女士則在床上。

20日晚，張女士試圖將二人拒之門外，但對方在門外反覆嘗試開門密碼，並長時間捶門。隨後張女士報警，警方到場後將雙方帶回處理，但楊先生一方在被釋放後，仍然跟隨張女士回到公寓，甚至在門外用紙板打地鋪過夜。至21日上午，張女士出發去出差，才成功擺脫了楊先生一方的追隨。

事件驚動鄰居與物管人員。（南國早報）

律師李國梁指出，楊先生一方的行為可能已構成對張女士名譽權的侵害，並且其持續跟隨及進入她的居住空間，也侵犯了她的個人私隱。他建議，張女士可以考慮提起人格權侵權訴訟，要求停止侵權並索賠損失，同時如果情況持續，應向警方報案。