湖北婦賭場討債被當賭徒拘留10日　遭警員棍打腳踢致肋骨骨折

撰文：林芷瑩
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湖北咸寧59歲的余女士到賭場討債時，結果遇上警方的抓賭行動，她被認定為賭徒拘留10日，更遭到警員粗暴對待，導致3條肋骨骨折，身體有多處挫傷。
在拘留期間，余女士多次表示身體不適，但未得到及時醫治。警方暫未回應事件，余女士家屬已向紀檢部門反映。

《華商報大風新聞》報道，今年3月，余女士向一位王姓男子借出5000元（人民幣，下同），擔保人是她認識多年的徐姓男子，雙方約定借款期為15天，並簽下借據。

由於王男未有按期還錢，余女士便打算找徐男還款。雙方的共同朋友稱，徐男「身上有錢就會去賭博」，讓余女士去賭場尋人，並證實她去過賭場一兩次找徐男要債，「至於有沒有參與賭博那就不知道了。但余女士不是那種花錢大手大腳的人，比較節約」。

余女士到賭場討債時，遭警員粗暴對待，導致3條肋骨骨折，身體有多處挫傷。（華商報大風新聞）

余女士介紹，所謂的賭場其實是武漢市江夏區一村莊臨時搭建的簡易棚，「就像農村過紅白喜事的那種防雨棚，裏面一張桌子，幾十個人圍著搖骰子，猜大小單雙」，但出入賭場需要聯繫專門的司機接載。

4月17日，余女士到賭場討債無果，只能在賭場附近等司機開車接她回家，結果遇上警察抓賭，「我在池塘這邊想著自己沒參與賭博警察不會抓我，就沒跑。可誰知，警察還是把我當賭徒對待了」。

余女士憶述，她在抓賭現場被警員用棍打及腳踢，審訊時她曾解釋到賭場是尋人討債，沒有參與賭博，但警方並不相信，「一名警官把我拉到小黑房子裏，打我了4個耳光，讓我承認自己賭博了。最後我只好說參與了賭博，在筆錄上簽了字」。

余女士到賭場討債時，遭警員粗暴對待，導致3條肋骨骨折，身體有多處挫傷。（華商報大風新聞）

4月18日，武漢市公安局江夏分局作出行政處罰決定，余女士的行為已構成賭博，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》，決定對余女士作出行政拘留十日並罰款1000元。

在拘留期間，余女士多次向警方表示胸口疼痛、身體不適，「他們不相信。說我是裝的」，她只能忍痛一直到拘留期滿。4月28日，余女士拘留期滿釋放，次日在家屬的陪同到醫院檢查。

在門診病歷上，余女士主訴，12天前被他人擊傷左上臂、前臂及右胸部，疼痛。左上臂、前臂及右胸部外傷12天。經診斷為，右側第4-6肋骨骨折，多處挫傷。隨後委托甘肅天平司法醫學鑑定所鑑定，余女士胸部存在明顯外傷，外傷直接導致其右側第4-6肋骨骨折，屬完全因果關係。評定為輕傷二級。

行政處罰決定書顯示，余女士被行政拘留10日並罰款1000元。（大象新聞）
鑑定所確定，余女士胸部存在明顯外傷，外傷直接導致其右側第4-6肋骨骨折，屬完全因果關係。（大象新聞）

家屬提到，事發當日有人目擊余女士被警方粗暴對待的過程，並表明可以為她作證，「你媽媽手機響了，想去接一下。那個公安先用警棍打了一下，然後就往身上踢。我當時看到了」。

家屬多次向公安機關反映余女士的遭遇，卻沒有任何結果，對方也沒有道歉，「媽媽被打成這樣，到底誰應該承擔責任？」。目前，家屬已向武漢公安江夏區分局紀檢部門反映問題，「工作人員簡單問了下情況，還沒有回覆」。

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