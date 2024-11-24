浙江男偷銅料變賣打賞女主播被捕 金額逾400萬：只想聽一聲哥哥
撰文：許祺安
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綜合內媒報道，浙江寧波一名男子沉迷網上直播，為女主播打賞400餘萬人民幣（下同）。他還在為工廠送貨時偷竊銅料轉賣賺錢，非法獲利230餘萬元均投入打賞，目前已被批捕。審訊時男子表示：「自己平時餓了就啃點饅頭，我也不要求見面，就想聽那一聲哥哥。」
據「寧波海曙公安」公眾號消息，浙江一名男子今年年初沉迷網絡直播，因為打賞金額過大被家人限制消費。但他並未收手，據介紹，涉事男子從事五金生意，從今年5月起，在為合作工廠送貨時，他多次趁機偷盜銅料，賣給廢品站以獲利。
10月15日，當地警方接到工廠報警後，涉事男子自首。據介紹，該男子從5月以來，在工廠盜竊40餘次，非法獲利230餘萬元。而這些非法獲利均被其投入網絡直播間充值或打賞。
經審訊，該男子表示：「自己平時餓了就啃點饅頭，我也不要求見面，就想聽那一聲哥哥。」
網民評論：
「我鄰居，打賞了一百多萬。現在是債主天天催，又成銀行失信被執行人，老婆又在鬧離婚。」
「一句哥哥喊的是神魂顛倒」
「現在直播打賞怎麼比吸毒還可怕？？？搞不明白那類打賞的人！」
「成年人，各取所需！偷盜就有點玩過頭了」
「平台沒良心、放任，監管不利，個人覺得你直播娛樂一下，賣貨都沒問題，這個打賞很多騙的傾家蕩產」
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