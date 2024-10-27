LV女Sales與人夫客開房？正宮上門對質影片瘋傳　開直播稱會離婚

內地一名百貨公司LV專櫃售貨員被爆與男客戶聊色情內容，還傳性感辣照稱「開房等爸爸」，被男客的妻子發現，憤怒衝到百貨公司找第三者女職員對質。



正宮表示一定會處理渣男，和對方離婚，但也絕對不會讓第三者好過。正宮後續在微博開直播，證實確實已和男方在辦離婚手續，同時也澄清，雖然小三真的有叫「爸爸」，但網絡上流傳的對話截圖是假的。

正宮發現後氣炸衝到百貨公司找小三對質（微博＠歷史這些事啊）

正宮發現後氣炸衝到百貨公司找小三對質（微博＠歷史這些事啊）

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安徽合肥銀泰百貨該名售貨員在23日被正宮找上對質，全長13分鐘的影片被上傳到微博，引發軒然大波。正宮先到該名售貨員的專櫃上，拿出與丈夫的結婚證書開罵，

「首先我跟他是合法夫妻，再來我把你們兩個的聊天紀錄印出來了，你自己看看吧」



正宮緊揪著售貨員外套，大聲把聊天記錄念出，

「我老公說他是你爸爸，你就說『爸爸好，我想抱抱你』，還說什麼開著房間等人家去？」



售貨員被逼得堅決表示確實跟男客聊過色情內容，這是她的不對，但後來已經刪除跟男方的聯繫方式，並要正宮認清男方也有問題，「那他的問題你去找他啊，是他也有問題。」

正宮26日在微博直播，還原當天的事件以及來龍去脈（微博＠內娛公子哥）

正宮26日在微博直播，還原當天的事件以及來龍去脈（微博＠內娛公子哥）

點圖放大看正宮直播回應：

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對此，正宮26日在微博直播，還原當天的事件以及來龍去脈，對於網絡上流傳售貨員傳「透明照」，這件事是假的，還有人說男方是吃軟飯的，她則表示並非如此，她本身是服飾業者，兩人結婚後也開了酒店，但男方既非吃軟飯，她也不是什麼有錢人家庭出生的。對於離婚，她說手續正在進行中，雙方正在冷靜期。

據指為LV售貨員與男客的部分私訊內容在網絡上流傳，顯示她積極主動，甚至到酒店開好了房間，還傳房號給男客喊「爸爸」，有時傳性感照邀對方到她家，讓男客忍不住直呼，

「你太會了」

「難怪你業績好」



正宮繼續澄清，

「所有網上發的聊天記錄、聊天截圖都不是真的」

「至於說網上什麼女主，說小三給男主發了什麼透明照，至少，作為一個元配的我來講，我沒有看到。」



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對於網友問當初是如何發現老公偷吃，正宮說有一晚老公喝醉，手機螢幕一直亮起，一直有人傳訊息給他，一看才知道是小三。

銀泰百貨表示，該名售貨員已經沒有上班了。LV專櫃也證實，23日影片曝光造成內地全網關注後，售貨員已於2天後離職。

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