前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議　網民：人生的盡頭是帶貨？

曾被外界稱為「上海首富」的周正毅，近日與網紅于文紅一道現身直播間，稱要「助農新疆」，疑似進軍直播帶貨領域，引發內地網民熱議。



周正毅、毛玉萍夫婦，於2000年代初出席活動。（資料圖片）

周正毅、毛玉萍夫婦，於2000年代初出席活動。（資料圖片）

在短影音平台抖音上，周正毅賬戶可見的最早一條影片發佈時間為去年11月，至今已有11萬粉絲。他於近日又發佈影片稱，將與網紅于文紅合作，開展電商助農活動。

2002年是周正毅最風光的時候，他常接受訪問，在財經版、娛樂版見報，被稱為「上海首富」。（China Photos / Getty Images）

前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議。（影片截圖）

周正毅先是發佈了一條題為「會長開展電商助農，與新疆果業集團座談交流會」的影片，並在影片字幕中稱：「未來呢我們也希望在咱們新疆，農產品的品牌打造、電商直播，每個月希望能夠有長期的穩定合作。」其後，周正毅又宣佈要與網紅于文紅一道直播，當晚直播間約有2000名觀眾在觀看。

前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議。（影片截圖）

前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議。（網絡圖片）

事件引發熱議，不少網民表示許多名人都走向了直播帶貨：「很多當年的風雲人物，都出來帶貨了」「都不差錢的人還這麼折騰，低調點享受生活不好嘛」「居然和毛玉萍的工作要一樣了」。

前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議。（影片截圖）

前上海首富周正毅與網紅直播帶貨惹議。（影片截圖）

曾被稱為「上海首富」

據此前報道，2002年周正毅曾登上《福布斯》中國富豪排行榜第11位，被外界稱為「上海首富」，跟曾對傳媒表示「我有至少逾150億元」。

2003年，周正毅因涉嫌虛報註冊資本和操縱證券交易價格，在上海被判入獄三年。2005年9月，香港廉署通緝周正毅，控罪為「串謀詐騙」，此時周正在上海服刑。2006年5月26日，周正毅刑滿出獄。

周正毅、毛玉萍夫婦，於2000年代初出席活動。（資料圖片）

周正毅、毛玉萍夫婦，於2000年代初出席活動。（資料圖片）

2006年，中共中央政治局委員、上海市委書記陳良宇，因挪用社保基金而倒台。2007年，周正毅服刑3年後出獄不久，就再因為陳良宇相關的一系列案件被捕。他最終因虛開增值稅專用發票、個人行賄、挪用資金、單位行賄及對企業人員行賄，判囚16年。

2008年9月，前上海首富周正毅的妻子毛玉萍，在香港刑滿出獄。（視覺中國）