貴過香港！上海「潮州白粥」售200元還煮燶　店員解釋天價原因

上海作為內地物價最高的城市之一，素來被調侃擁有自己的「滬幣」貨幣單位。近日，就有一名網民爆料稱，位於浦東新區的一間餐廳「潮州白粥」售200元（人民幣，下同），當中僅包含一鍋白粥和一些鹹菜。店員解釋「天價」原因稱，粥使用的是東北有機大米和依雲礦泉水人工煮製。對此，不少網民直指這簡直是「白粥刺客」。



上海浦東新區的一間餐廳「潮州白粥」售200元。（影片截圖）

上海浦東新區的一間餐廳「潮州白粥」售200元。（影片截圖）

店員稱粥使用的是東北有機大米和依雲礦泉水人工煮製。（影片截圖）

店員稱粥使用的是東北有機大米和依雲礦泉水人工煮製。（影片截圖）

綜合內媒報道，有網民日前發布影片稱自己在上海遇見「白粥刺客」，一砂鍋「潮州白粥」標價200元，供4至6人食用，而2至3人份則標價100元。在他疑惑之際，店員解釋稱，「粥是用東北有機大米和阿爾卑斯山礦物質水煮的，之所以貴是因為人工現熬。」

此外，一份白粥還配有少量鹹菜、罐頭魚、菜圃、橄欖菜，並且「不可以續」。該網民調侃稱這是「憶苦思甜」的味道。值得一提的是，200元的白粥底部竟然還煮燶。

據了解，這間餐廳位於上海浦東新區，主營潮汕特色砂鍋粥，其菜單上的菜品價格普遍較高，但一直以來都未曾引起如此大的爭議。相關平台顯示，餐廳的人均消費約111元。

而200元的白粥引發網民震驚後，餐廳回應稱，「其製作過程中選用了優質的食材，包括新鮮的蝦、蟹、貝類等海鮮，以及多種潮汕特色的配料和調料。同時，砂鍋白粥的製作工藝也十分講究，需要經過多道工序精心熬製，以確保粥的口感和營養價值。因此，雖然價格較高，但絕對是物有所值。」

一份白粥還配有少量鹹菜、罐頭魚、菜圃、橄欖菜，並且「不可以續」。（影片截圖）

200元的白粥底部竟然還煮燶（影片截圖）

網民調侃稱這是「憶苦思甜」的味道。（影片截圖）

店長更說，「粥是用依雲水熬製，十幾年前就是這個價格了，不願吃不要選擇就可以了。」

對此，上海浦東新區市監局回應稱，「價格是否過高不好隨便定義，要看實際情況，若商家沒有明碼標價或哄抬物價，將進行監管。」

網民點睇：

「沒有成本，全是利潤。」

「這些材料關潮州什麽事？」

「我還以為什麼潮汕特色天價米，結果來了句東北米。」

「去太空搞點過濾水是不是更貴？在搞些什麽太空培養米？」

「老一代人：什麼粥200塊錢，不吃；年輕一代：什麼粥200塊錢，高低給嘗嘗。」

