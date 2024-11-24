上海保時捷外國員工毆打貨車司機賴帳運費　司機絕望｢一命抵一命｣

11月23日，上海一「貨拉拉」平台的貨車司機向保時捷Porsche工作人員維權，討要600元（人民幣，下同）卻慘遭賴帳。司機發影片哭訴，「讓你們欺負我，不付我錢還投訴我！大不了同歸於盡，一命抵一命。」



貨拉拉司機在影片中稱，雙方原本約定好600元的搬運費，但自己卸完貨後，遭到保時捷工作人員賴賬，並向平台投訴，導致自己被「貨拉拉」平台封號無法再接單。

司機在保時捷營業處哭訴大喊，「讓你們欺負我，不付我錢還投訴我！講好的價錢為什麼不給，我就指望這『貨拉拉』拉貨掙錢養病。」司機絕望表示，「你們要逼死窮人」，甚至要「一命抵一命」。

現場保時捷的工作人員在一旁笑看司機的崩潰，輕鬆說「沒人欺負你」；在場的還有一名外國員工，疑似在貨車司機前來討債時毆打司機，將司機嘴角打破。隨後，保時捷員工與司機商討賠償事宜，司機表示，目前沒有工作，希望賠償10萬。但保時捷員工表示，「這就不現實了」。

針對此事，內地《海報新聞》採訪上海保時捷體驗中心工作人員，稱事件發生於21日，對該糾紛表示歉意，涉事人員是項目合作方的正式員工，雙方已於當日達成和解，在日後的合作中，將提高對合作方人員的行為要求，加強在品牌活動現場的管理責任。

保時捷昨晚（23日）也發布事件說明，表示作為品牌方，對引發這一糾紛及其中出現的不當處理表示歉意，並將在日後的合作中提高對合作方人員的行為要求，加強在品牌活動現場的管理責任，感謝大家的監督。保時捷尊重基層工作人員及其辛勤付出，並對任何形式的不尊重行為持零容忍態度。

目前，該事件已由保時捷合作方進行事實說明，保時捷再次對此事件給大家造成的困擾表示歉意，同時感謝您的關注和監督。