上海千萬豪宅散惡臭竟藏上萬隻蛆　網民：還以為是藏屍

內媒《看看新聞》報道，上海一屋苑居民表示，今年4月起樓棟內開始瀰漫惡臭，經探查，原來是夾層密閉空間內，有污水滲漏的積水，黑水溝內還有上萬隻蛆在蠕動。



上海千萬豪宅散惡臭竟藏上萬隻蛆。（看看新聞）

上海千萬豪宅散惡臭竟藏上萬隻蛆。（看看新聞）

據《看看新聞》介紹，涉事屋苑一層樓動輒上千萬人民幣。居民稱，今年4月起發現樓棟內開始瀰漫惡臭。據悉，最初是封閉在承重牆體內的排水管道漏水，開發商派維修人員挖了臨時的導水槽，讓從水管中漏出的水先流到水槽里，然而積水中不僅有上萬隻蛆在蠕動，還有些許糞便，散發強烈惡臭。

7個月過去了，維修依然沒有進展。建築專家到現場查看後表示，按照排污管道設計規範規定，應該有檢修口，但現場沒有，從設計上來說還是有缺陷的。

上海千萬豪宅散惡臭竟藏上萬隻蛆。（看看新聞）

上海千萬豪宅散惡臭竟藏上萬隻蛆。（看看新聞）

當地房管所負責人表示，將請更專業的力量推動問題的解決，預計半個月內敲定出最終方案進行維修。

不少網民表示，原來價值千萬的房也有質量問題：「看得我無法忍受，千萬豪宅又有何不同」「看了標題我是不是該慶幸我的房子不值一千萬？」「還好是積水我以為是藏屍」；也有人表示質疑，「所以不符合設計規範，是怎麼通過驗收的」「不管哪兒，不管高檔房普通房，這都不是一個錢的東西。」