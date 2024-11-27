江蘇2男上班睡覺1人睡達9小時　遭炒後卻分別判開除合法及違法

據《南京零距離》周一（25日）報道，近日江蘇兩名任職於化工公司的員工皆曾在上班時間有睡覺行為，其中一人睡了9小時，另一人睡了1小時，事後雙雙被開除。他們都將公司起訴到了法院，然而判決結果卻截然不同，法院判針對前者的解聘為合法，但對後者則違反，事主可獲35萬餘元人民幣的賠償金。



據報道，在公司負責操作鍋爐的趙某，職責包括監控焚化爐水溫、水壓，確保安全。日前，公司發現他在值夜班期間，多次出現長時間擅離職守和睡覺的情況，最長更能睡9個小時。鑒於趙某不當行為直接威脅到了生產安全，公司與趙某解除了勞動合同，但後者趙某不服，認為夜班睡覺是「默認行為」，遂起訴到法院，要求公司賠償。

趙某是江蘇一家化工公司負責操作鍋爐的工作人員，需要監控焚化爐水溫、水壓，確保安全。（《南京零距離》）

泰興市人民法院審理認為，趙某長期「睡崗」數小時不等，最長的一晚上睡了9個小時。多次脫崗的行為不僅嚴重違反了公司規定，還對公司有非常大的安全隱患，公司解除與其的勞動合同，符合法律規定，不屬於違法解除勞動合同。最終，趙某的訴訟請求遭駁回。

另一邊廂，在泰興一家化工公司工作超過20年、現時任職部門經理的張某，亦因為上班時睡了一個小時的覺被辭退，但他起訴公司後，獲法院認定解除勞動關係違法，獲判35萬餘元賠償金。

張某因為上班時睡了一個小時的覺被辭退。（澎湃新聞）

案情指，事發前一天，張某開車到半夜，翌日上班期間，他以趴伏及躺仰的方式在自己工位上睡了一個小時的覺。半個月後，HR給張某製作一份《面談表》，載明「張某上班時困乏導致睡崗行為」，張某亦簽字確認。

後來，公司工作人員向公司工會委員會徵求意見後，工會出具《關於解除張某勞動合同通知的審批函》，同意以張某在上班期間睡崗，嚴重違反公司規章制度為由，解除與其的勞動合同。

張某被以在上班期間睡崗，嚴重違反公司規章制度為由解約。（澎湃新聞）

法院審理查明，張某確實存在違紀行為，但從其管理崗位特性及此次睡崗行為的嚴重程度來看，睡崗1小時並未給公司造成重大損失或極壞影響。用人單位行使合同解除權，必須以勞動者有違反規章制度的行為發生為前提，並且該行為必須達到嚴重程度。

從張某違紀行為的動機、次數、後果、影響、損失等幾個方面考量，張某違紀行為具有偶發性，且客觀上並未對某某公司造成重大損失或不良影響，不宜認定為「嚴重」，且張某入職公司20年，並多次被評優評先並晉升加薪，公司僅因其一次違反公司內部《員工手冊》規定，就以較為粗暴的「一刀切」方式直接解除與張某的勞動合同，顯然不具備合理性。