陝西野豬疑因獵犬追捕闖入住宅咬死老婦　捕獵隊未獲官方授權

11月24日，陝西有野豬闖入住宅襲擊老人，老人失血過多，當場死亡。 內地傳媒報道，野豬疑被獵犬追趕至老人家中，但捕獵隊未取得林業部門授權。

11月26日，陜西嵐臯縣通報稱，經初步核查，陳某樹等4人帶獵狗自行上山攆野豬，獵狗追攆的野豬進入農戶院子，老婦受攻擊，經搶救無效死亡。



事發於陜西安康市嵐臯縣佐龍鎮，野豬闖入住宅後襲擊一名老婦，她被撞倒地後，腰部流出大量鮮血。

《紅星新聞》報道，11月25日，知情人士稱，死者的致命傷應該在後腰部，「基本上下半身是沒有一塊好的。加上野豬比較大，有獠牙，然後（老人）就失血過多」。事發後，有鄰居發現老婦受傷並報警，救護員到場時，她仍有生命體徵，但短暫地做了心肺復甦和包紮等補救措施後，便當場宣布死亡了」。目前，死者還未安葬。

陝西一頭野豬闖進住宅襲擊老人，閉路電視片段曝光。（《正在新聞》）

野豬突然撞向老人，把老人撞飛，然後撕咬老人。（影片截圖）

對於野豬為何出現在居民家中，該知情人士稱，據了解當時有捕獵隊追野豬。在配合相關部門調查取證時，捕獵隊表示，往年有林業部門授權，但今年沒有，本次抓野猪是自發行動。據悉，捕獵隊的追捕時間為11月24早上8時許，從另一個村放獵犬，然後到老婦家事發時間是早上9時56分。

另據《新京報》報道，事發地黃興村的村委會相關負責人曾表示，野豬疑被獵犬追趕至老婦家中。

老人躺在地面一動不動，腰部流出大量鮮血。（《正在新聞》）

+ 4

上述知情人士稱，事發村莊這幾年野豬肆虐的情況並不多，「就我們村，這麽長時間，這是第一次出現野豬傷人事件」。目前，當地林業公安、派出所民警、村級幹部已介入此事，且佐龍鎮與嵐臯縣的相關單位也就民事補償事宜做調解。

佐龍鎮人民政府消息，當地派出所正在涉事村莊核實調查事情經過，並向當地村民調取閉路電視紀錄核實情況，涉事野豬仍未抓到。

11月26日，嵐臯縣林業局工作人員稱，目前已成立包含公安、林業、鎮政府的專案小組，正在調查核實和取證處理，具體情況以官方通報為準。至於此次事件是否由官方組織狩獵隊進行狩獵引發，工作人員則稱不清楚。

陜西嵐臯縣通報稱，經初步核查，近期野豬損害莊稼嚴重，11月24日上午，陳某樹等4人帶獵狗自行上山攆野豬，獵狗追攆的野豬進入農戶院子，76歲女村民胡某翠受到攻擊，經搶救無效死亡。

目前，受害者家屬情緒平穩，已達成和解協議。同時，在全縣加大野豬危害社情監測，積極穩妥開展野豬種群調控，有序組織捕殺，大力宣傳野生動物防範常識，消除安全隱患，降低致害損失。