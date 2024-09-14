小米天眼曝資安疑雲　女子在家突傳陌生男聲　官方：看不到洩漏

小米監視器再度爆發私隱外洩疑慮，內地有一位媽媽在房間打掃時，監視器竟傳來陌生男子的聲音，讓她毛骨悚然。小米事後回應，該設備狀態一切正常，會邀請第三方專家進一步鑑定。



畫面中的這位媽媽正在房間打掃，結果小米監視器，竟傳出陌生男子的聲音。

女子vs.小米監視器：「麻煩調一下，啊，這個就行，這是哪說話呢？」

女子vs.小米監視器：「麻煩調一下，啊，這個就行，這是哪說話呢？」（TVBS新聞網影片截圖）

女子vs.小米監視器：「麻煩調一下，啊，這個就行，這是哪說話呢？」（TVBS新聞網影片截圖）

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女子嚇得轉身離開，隨後在網路發文表示，身為小米愛好者的她，原本買監視器是為了照看小孩，卻沒想到被陌生人監看，小米官方最新回應，已取回監視器進行檢查，並找第三方機構鑑定測試。

小米客服：

「我們看不到，你的帳號如果被洩漏的話，別人登錄你的帳號也能看到，我們小米攝像頭，你的私隱性或安全級別還是很高的。」



小米監視器疑似被入侵，已經不是第一次，去年4月江蘇一名女子發現小米監視器，鏡頭竟然會自動拍攝自己。

江蘇消費者（2023.4.16）：

「它（小米監視器）往左我就往右，就一直跟它反著來，這裡不動了我以為它走了結果又動了，就一下子冒冷汗了，有點可怕，現在就只能說人在家插頭就拔掉了。」



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內地監視器被入侵的疑雲，接二連三，現在火還燒到韓國。

「我以為是國產的」，（韓國）軍方最近拆除了，安裝在前線部隊約1300台中國製造的監視器，認為它們是國產的。

韓國軍方7月底檢查北韓邊境的監視器時，發現監視器拍攝的影片，包括軍事訓練場，和基地圍欄的畫面，會連接到內地特定伺服器，雖然目前沒有洩漏任何機密，但韓國軍方仍拆除了一千多台監視器，並將對隱匿中國製造的韓國供應商提告求償。

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