廣東養老院護工疑長期虐老　九旬翁額頭、手臂傷痕累累

周二（26日），廣東省陽江市陽西縣一養老院被曝出有90多歲老人長期遭受護工虐待。一名網民爆料指，自己的爺爺被護工長期毆打，導致額頭、眼眶、手臂都有較明顯的淤青。目前，警方已介入處理。後續官方通報指出，老人是自己摔倒受傷。



網民爆料稱，其90多歲的爺爺入住陽西日月養老服務中心，但一年多來，護工李某習慣性毆打老人、故意傷害老人，不讓老人午睡，把棉被放在高處等。雖然虐待場面被家屬當場碰到，家屬之後向中心負責人多次反映過問題，但均未能解決問題。畫面顯示，老人的頭部有明顯創傷，眼部有大片淤青，身體乾瘦，手臂等多處有傷痕。

周三（27日），陽西日月養老服務有限公司一位姓陳的負責人表示，他們正在調查核實。據介紹，涉事老人有老年癡呆，2020年被家人送到養老中心。他經常會在深夜或淩晨醒來坐在床上，有時候還會發出叫聲。為此，養老中心要求工作人員夜裏要留意老人的情況。至於老人手臂上的淤青，他表示大約六七月份時就有了，但因為老人身體恢復慢，還未消除。而眼眶上的淤青約在半個月前出現的，額頭上的傷大概是3天前出現。

九旬翁額頭嚴重受傷。（極目新聞）

「老人很善良，就是有些懵懂」，負責人表示，涉事護工在養老中心已經工作了四五年，該中心此前從未發生過護工惡意打老人的情況，初步了解，老人身上的傷可能是摔倒或者磕碰導致。而為保護老人私隱，養老中心此前並未在老人房內安裝監控設備，近日和家屬溝通後，暫時安裝了監控設備，目前並未發現異常情況。

據介紹，老人有幾個兒子和1個女兒，女兒十分孝順，只要不外出，幾乎每天都會帶上自己煮的湯、飯來看望老人。負責人表示，老人女兒要求開除護工，但事件還在調查中，「她可能覺得我護著護工」。他認為，老人的女兒和他們在溝通過程中可能存在一些誤解，他們還會繼續和老人家屬進一步溝通。

目前，警方已介入處理。陽西縣民政局社會福利股工作人員表示，領導已經帶人去了解情況了。

11月28日，當地發佈通報稱，影片中的老人為謝某友，男，89歲，患有阿爾茨海默病，於2020年4月8日入住民辦養老機構陽西日月養老服務有限公司。目前，經縣聯合調查組調查，謝某友是在房間摔倒受傷，排除他人毆打所致。