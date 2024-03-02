虐老影片瘋傳　中風老人練習走路出錯　身旁女子狂呼巴掌厲聲喝斥

河南一名中風老人上月28日在醫院走廊練習走路時，因重心不穩崴到腳，竟被一旁陪同練習的女子連呼數個巴掌。



該女子不斷喝斥老人：「再崴腳試試看！」該段影片引起熱議，不少人猜測該女子到底是家人還是看護。

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據《熱點新聞》報導，2月28日，河南一名老人吃力地在醫院走廊練習走路，看上去行動極為不便，一不小心沒走穩就被一旁的女子呼巴掌。

影片中，穿著藍色上衣的老人穿著布鞋小心翼翼地行走，過程中不斷崴到腳差點跌倒。

一旁的女子怒斥，「又給我崴（腳），往前跌是不是，胸挺直、腰挺直」，邊罵邊呼巴掌，連一旁路過的人們都上前阻止女子的行為。

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該段影片引起網友熱議：

「雖然不知道是家人還是請來的看護，但動手不對吧」

「老人眼中充滿惶恐」

「確實要督促練習，但何必用打的呢」

「看了真心疼老人」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】