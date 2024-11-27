青島破爛網約車爆紅 車尾箱嚴重凹陷 網民侃：一個敢開一個敢坐
撰文：林芷瑩
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近日，不少青島網民在網上反映，一輛破爛不堪的網約車仍行駛在馬路上，更令人不安的是，司機駕駛期間會打瞌睡突然停車，有網民調侃稱「一個敢開一個敢坐」。
影片顯示，該輛網約車疑似是廣汽埃安S plus，車尾箱已向內凹陷，明顯變形，車主用透明膠袋包裹車尾，依然行駛在城市的馬路上。
不少網民稱，自己曾乘坐過該網約車，體驗感極差。有人表示，司機駕駛期間會打瞌睡，「剛上車她就閉眼了，走走停停的，在萬年泉路中間停了好幾次嚇死我了，趕緊在地鐵站那就讓她停下下車了。我說你都睡了，她態度還很差說沒有，我在上班怎麽可能睡著，我還給客服打電話趕緊給這人暫停接單，真沒想到這種人現在還在開，多大的隱患」。
有網民稱，前述的網約車一年出27次事故，青島當地的保險公司只敢向司機賣「交強險」（機動車交通事故責任強制保險），「這車在青島很出名，一年出險27次，到底是水平問題還是其他問題不好說，保險公司拒賠正常」。
有人質疑，網約車平台監管不力，仍繼續向司機派單，「這樣可不安全，很容易燃」、「這能上路？？警察不管？？？」、「為什麽這樣還能接單呢平台不管嗎」、「跑網約車沒有門檻的，司機是活的，就能接單」。
《瀟湘晨報》報道，11月27日，青島市公安局交通警察支隊工作人員表示並不了解此事。青島市交通運輸局城市交通處工作人員表示，從11月1日開始，已經禁止該網約車營運，該車輛目前正在維修之中。
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