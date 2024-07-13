黑人廣州搭網約車除鞋踩水杯架　不聽勸更豎中指　司機英文怒懟

兩名黑人近日在廣州搭乘網約車，坐在後排的女子期間除鞋並踩在水杯架上，司機見狀制止，惟遭坐在前排的男子豎中指兼罵「神經病」，激到司機狂飆英文回懟，「This is China not Afira you know?（這裏是中國不是非洲，你知道嗎？）」



黑人搭網約車腳踩水杯架被司機制止。（影片截圖）

據內媒報道，事發於周四（7月11日），兩名黑人乘客在廣州搭乘網約車時與司機發生不悅。網傳影片顯示，坐在後排的女子上車後未有扣安全帶，更除鞋腳踩水杯架上。

司機見狀後提醒，「Don't touch，不要脫鞋」，但女子仍不以為然，司機再次提醒時，坐在前排的男子大聲質問，「為什麼？」司機則表示，那是自己平時放水杯的地方，「我老婆、我小孩也不能踩那裏，My family cannot touch there.」

男子聽聞後竟說司機「麻煩」，更讓其「安靜」，司機被激怒後直斥，「This is China not Afira you know?」男子則繼續說司機，「你很多很多麻煩，你神經病」，更作出豎中指的手勢，最後兩人下車時還故意不關門，忍無可忍的司機爆粗。

影片傳播後引起網民熱議：

「直接開派出所啊。」

「在廣州，黑人比市長的權利還大。」

「又髒又懶又討厭，大多數房東都不願租房給黑人的。」

「我只討厭兩種人，一種是種族歧視的人，另一種是黑人。」

「本質就是部落時期，沒經歷封建社會直接跨入文明時期，看著像人未必是人，人形生物罷了。」

