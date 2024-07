黑人廣州搭網約車除鞋踩水杯架　不聽勸更豎中指　司機英文怒懟

兩名黑人近日在廣州搭乘網約車,坐在後排的女子期間除鞋並踩在水杯架上,司機見狀制止,惟遭坐在前排的男子豎中指兼罵「神經病」,激到司機狂飆英文回懟,「This is China not Afira you know?(這裏是中國不是非洲,你知道嗎?)」



黑人搭網約車腳踩水杯架被司機制止。(影片截圖)

據內媒報道,事發於周四(7月11日),兩名黑人乘客在廣州搭乘網約車時與司機發生不悅。網傳影片顯示,坐在後排的女子上車後未有扣安全帶,更除鞋腳踩水杯架上。

司機見狀後提醒,「Don't touch,不要脫鞋」,但女子仍不以為然,司機再次提醒時,坐在前排的男子大聲質問,「為什麼?」司機則表示,那是自己平時放水杯的地方,「我老婆、我小孩也不能踩那裏,My family cannot touch there.」

男子聽聞後竟說司機「麻煩」,更讓其「安靜」,司機被激怒後直斥,「This is China not Afira you know?」男子則繼續說司機,「你很多很多麻煩,你神經病」,更作出豎中指的手勢,最後兩人下車時還故意不關門,忍無可忍的司機爆粗。

影片傳播後引起網民熱議:

「直接開派出所啊。」

「在廣州,黑人比市長的權利還大。」

「又髒又懶又討厭,大多數房東都不願租房給黑人的。」

「我只討厭兩種人,一種是種族歧視的人,另一種是黑人。」

「本質就是部落時期,沒經歷封建社會直接跨入文明時期,看著像人未必是人,人形生物罷了。」