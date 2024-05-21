網約車運力趨於飽和　內地多地發風險預警：慎入網約車行業

內地多個城市發布網約車行業風險預警，並以運力趨於飽和為由，公開提醒慎入網約車行業。



據《澎湃新聞》報道，今年以來，江西景德鎮、鷹潭，江蘇蘇州，重慶，河南商丘，福建莆田等多個城市發布網約車行業風險預警。預警顯示，多地網約車運力已趨於飽和，或者遠超實際需求。

交通運輸管理部門數據顯示，在眾多網約車平台中，有的平台沒有開展經營，有的平台接入車輛低於50輛，有的平台日均單量小於1000單；網約車從業人員的經營狀況同樣不樂觀，多地網約車單車日均接單量不超過20單，單均營收在20元（人民幣，下同）左右，單車日均收入僅200多元。

內地多個城市公開提醒慎入網約車行業。（示意圖片/資料圖片）

以江西景德鎮市周一（5月20日）發布的網約車行業風險預警通告為例，當中表示，受網約車及從業人員數量快速增加等因素影響，目前景德鎮市區網約車單車日均接單在15單左右，單車日均運行收入240元左右。

通告稱，綜合市區人口數量、群眾出行需求、公共交通發展水平以及現有的士里程利用率等因素，市區網約車運力趨於飽和。

通告還發布三點風險預警提示，包括謹慎進入網約車市場、深入了解經營風險、合法合規經營，以增強風險意識，謹慎做出理性選擇。