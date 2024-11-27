網民自稱立白員工以職位為誘餌招情人　集團：並非員工

周二（26日）晚，有網民在社交網站發帖指，有人自稱是知名化工日用品生產商立白集團員工，之後以提供掛職崗位為誘餌，實則是給自己找情人。周三（27日），立白方面透露，經排查，涉事人員並非立白員工，其提供的工牌等信息均與集團不符。



據聊天記錄截圖顯示，一個使用立白科技集團標識作頭像的賬號稱，崗位負責系統門店導購員管理、培訓招聘等，但只需要掛職，不用上班，也不用繳納任何費用，每月集團按時發工資，底薪8000元（人民幣．下同），加上4280元補助及考核，綜合工資有1.3萬元左右。不過得到這份工作的條件，是要成為「不干涉彼此生活的情人」。

該賬號被質疑後，又稱辦事處在山東濟南一地址，還提供了帶有立白標識的工作證，稱有正規入職流程。照片顯示，該人員所在的部門是新零售事業部，職位是區域經理。

聊天記錄截圖。（極目新聞）。

聊天記錄截圖。（極目新聞）

該賬號提供了帶有立白標識的工作證。（極目新聞）

周三，發帖人表示，對方在抖音聯繫到自己，稱有職位空缺，問她有沒有興趣考慮。她已將自己拉黑。發帖後，立白集團方面的工作人員也來了解情況。

立白集團方面相關負責人則回應稱，經多方了解，立白公司內部機構沒有新零售事業部這一設置，在濟南也沒有分公司設置，立白科技集團銷售總公司的客戶業務設在山東濟南市市中區大觀園街道，並非該賬號所說的地址。相應聊天記錄中的工牌與立白方面完全不同，公司內部也進行了頭像匹配，總部及總公司均沒有相匹配的員工，也沒有這一名字的同事。

立白方面懷疑，該賬號冒用集團名義，實施違法行為，目前已向平台投訴舉報。後續公司將繼續調查，並保留追究相關法律責任的權利。