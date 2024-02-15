疑因爆發口角　青海狠夫情人節殺妻後逃跑　警方懸賞2萬元緝兇

撰文：鄭寧
出版：更新：

昨日（14日）正當夫妻情侶們共度情人節時，內地青海省一名葉姓男子因與妻子發生口角，便將妻子殺害。今日上午，青海省民和縣發布一封懸賞通告，通緝33歲的犯罪嫌疑人葉俊明。

懸賞通告顯示，2024年2月14日3時許，在民和縣一處公路段發生一起重大刑事案件。經查，犯罪嫌疑人葉俊明有重大犯案嫌疑，仍在潛逃，在逃時上身穿深灰色衣服，下身穿藍色牛仔褲。警方懸賞20000元人民幣，向民眾徵集關於犯罪嫌疑人的相關線索。

犯罪嫌疑人葉俊明。（青海民和警方）

據《大皖新聞》報道，民和縣附近多位村民表示，當地確實發生了一起刑事案件，「兩人疑似發生口角，有人員被殺害，報案後，受害者被公安拉走了。」另據下川口村支書透露，該起刑事案件中一名30歲左右的女子被殺害，該女子並非當地村民，村里曾接到當地刑警隊的協查通知。

一位網民表示，2月14日下午2點左右，她從西寧市前往民和縣拜年的途中曾經過案發地，案發地往東不遠處便是民和縣桃花源景區，其目睹了公安、法醫以及殯儀館的車輛停在路邊，疑似警方在勘察案發現場。

2月15日下午，民和縣公安局辦案警方介紹，上述重大刑事案件中，被害人是一名女子，與犯罪嫌疑人為夫妻關係。目前，犯罪嫌疑人葉俊明仍在逃，懸賞金額暫無調整，知情人士可積極向當地警方提供線索。

江蘇民企控監管濫權　跨省懸賞百萬人民幣徵求官員違法線索四川警方懸賞通緝犯李小龍落網　涉因經濟糾紛殺前妻後潛逃深圳女柬埔寨自家超市遭兩男綁架失蹤逾三月　父懸賞20萬尋線索深圳富豪懸賞千萬尋失蹤23年兒子　電話接到手軟中年男子都來認親
謀殺
內地謀殺傷人虐待案
青海
情人節