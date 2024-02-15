疑因爆發口角　青海狠夫情人節殺妻後逃跑　警方懸賞2萬元緝兇

昨日（14日）正當夫妻情侶們共度情人節時，內地青海省一名葉姓男子因與妻子發生口角，便將妻子殺害。今日上午，青海省民和縣發布一封懸賞通告，通緝33歲的犯罪嫌疑人葉俊明。



懸賞通告顯示，2024年2月14日3時許，在民和縣一處公路段發生一起重大刑事案件。經查，犯罪嫌疑人葉俊明有重大犯案嫌疑，仍在潛逃，在逃時上身穿深灰色衣服，下身穿藍色牛仔褲。警方懸賞20000元人民幣，向民眾徵集關於犯罪嫌疑人的相關線索。

犯罪嫌疑人葉俊明。（青海民和警方）

據《大皖新聞》報道，民和縣附近多位村民表示，當地確實發生了一起刑事案件，「兩人疑似發生口角，有人員被殺害，報案後，受害者被公安拉走了。」另據下川口村支書透露，該起刑事案件中一名30歲左右的女子被殺害，該女子並非當地村民，村里曾接到當地刑警隊的協查通知。

一位網民表示，2月14日下午2點左右，她從西寧市前往民和縣拜年的途中曾經過案發地，案發地往東不遠處便是民和縣桃花源景區，其目睹了公安、法醫以及殯儀館的車輛停在路邊，疑似警方在勘察案發現場。

2月15日下午，民和縣公安局辦案警方介紹，上述重大刑事案件中，被害人是一名女子，與犯罪嫌疑人為夫妻關係。目前，犯罪嫌疑人葉俊明仍在逃，懸賞金額暫無調整，知情人士可積極向當地警方提供線索。