男子北京袁記雲餃店吃出3厘米長黑紫色蚯蚓　多人曾有類似遭遇

近日，北京市海澱區的袁記雲餃餐廳成為焦點，因消費者焦先生在用餐過程中發現了一條黑紫色的蚯蚓，令人震驚。



焦先生從一碗鮮肉雲吞麵挑出一條約3厘米長的黑紫色蚯蚓。（澎湃新聞）

根據焦先生的反映，他於11月19日在袁記雲餃六道口店點了一碗鮮肉雲吞麵，並在食用過程中發現了一條約3厘米長的異物。焦先生表示，由於當天未佩戴眼鏡，對食物的異常未能及時察覺，直到用餐結束才驚訝地發現。他隨即將異物挑出並拍照向店家反映，商家隨後同意退回餐費14元（人民幣．下同）。

焦先生提供的照片清晰顯示，雲吞麵中確實存在一條黑紫色蚯蚓。回到家中後，焦先生再次查看照片，確認了這一可怕的發現，頓時格外噁心，並對衛生問題感到十分失望。隨後，他和朋友回到店內要求賠償，卻遭到拒絕。焦先生稱，他是第一次到該店用餐，袁記雲餃作為連鎖店，卻無法保證餐飲店最基本的食物衛生問題讓他無法接受。

商家已退單。（澎湃新聞）

在與商家協商未果後，焦先生向消費者保護委員會及袁記雲餃的消費者投訴熱線提出了正式投訴。消保委表示已對店內進行調查，並建議焦先生考慮法律途徑解決賠償問題。而袁記雲餃方面則承諾在三個工作日內進行回覆，但最終並未給出具體的賠償方案。

針對此事件，袁記雲餃的工作人員表示，將積極跟進並已經報告食品藥品監督管理局進行調查。11月29日，焦先生收到通知，袁記雲餃願意賠償500元。

另一名消費者亦曾發現生菜中夾帶一條完整的紅褐色蚯蚓。（澎湃新聞）

根據內媒調查，袁記雲餃並非首次因食品衛生問題受到消費者投訴，網上有多名消費者反映在該店用餐時發現異物，包括蟑螂和小塑料片等。其中一名消費者在社交平台稱，11月27日，她通過點餐平台在袁記雲餃（麗晶國際店）下單後，發現生菜中夾帶一條完整的紅褐色蚯蚓。

律師指出，如餐飲機構提供的食品不符合安全標準，消費者有權要求賠償，並呼籲餐飲業者加強食品安全和衛生管理，以保障消費者的健康與權益。