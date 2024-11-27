日本知名品牌拌飯醬疑混入曱甴 內地各大電商平台均有售
撰文：林芷瑩
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日本丸美屋的「雞肉牛蒡蒸飯調味料」中疑似混入蟑螂。據介紹，同款商品在內地多個電商平台均有售。
《央視新聞》報道，日本丸美屋食品工業株式會社發布聲明稱，該公司售賣的部分「雞肉牛蒡蒸飯調味料」商品中疑似混入蟑螂，將回收約15000個相關產品，並向消費者致歉。
該公司官網公布的消息顯示，目前尚未收到危及身體健康的相關報告。
主動召回的產品為丸宮食品株式會社在新瀉縣工廠生產的「Tori Burdock Kamameshi no Mix」，保質期為2025年8月21日至2025年9月3日。該產品的編號為「U4230N54」，印在內袋上。
據介紹，此款商品在內地多個電商平台均有代購，商品評價信息顯示近期均有銷售，部份店舖該商品銷售量多達2.8萬單。
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