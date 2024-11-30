浙江七旬漢曬太陽後暈倒　因這一疏忽細菌感染險死

曬太陽對身體有益，但浙江溫州一位七旬男子，卻在曬太陽時暈倒，緊急送往醫院後查出細菌感染更險些喪命。



曬太陽。（視覺中國）

據《溫州晚報》報道，年逾七十的周姓男子喜歡穿短褲在家中的露台上曬太陽，讓大部分皮膚都接受到陽光的照顧。發病當天，周男被家人發現，曬太陽後暈倒，且嘴邊有嘔吐物，身下有大便溢出，於是緊急送院救治。

醫院對周男進行初步檢查發現，他的體溫竟有39.8℃，心率高達151次/分，血壓低至95/53mmHg，氧飽和度僅83%，急診醫生立即進行了氣管插管、機械通氣、補液升壓等治療。由於病情危重，周男很快轉入了IC U，進行24小時的嚴密監護和後續治療。

轉入ICU後，周男仍舊高熱，血壓低，心律不齊，醫生通過過往病史，初步診斷患者為膿毒血症感染性休克。其後，在他的四肢發現大大小小的水泡，左大腿內側甚至有一大塊皮膚表皮缺失，露出鮮紅的組織。

曬太陽。（視覺中國）

醫生最終在周男的血液中培養出緩症鏈球菌。針對性調整抗生素方案後，周男的病情逐漸穩定，體溫、心率、血壓及血氧飽和度逐步恢復正常範圍，臟器功能也有所好轉。

醫生介紹，緩症鏈球菌，常見於口咽、皮膚及胃腸道，當人體免疫力下降時，這種細菌就會從人的創口進入血液內，從而引發細菌感染，嚴重者造成多臟器衰竭引發休克。

醫生解釋，當長時間曬太陽曬出水泡，加之家屬護理不當使皮膚受損，才導致細菌最終趁勢而入周男的身體。

醫生提醒，皮膚作為人體的第一道防線，若受到損傷或破損，細菌、真菌等病原體容易侵入並引發感染，尤其是存在慢性基礎性疾病，免疫力低下的老人，感染的風險更是大大增加。

皮膚感染若未能得到及時有效的治療，感染可能進一步擴散至血液和其他組織器官，引發膿毒症和感染性休克。當發現老人出現皮膚大面積受損時，一定要到醫院進行處理，以免耽誤病情。