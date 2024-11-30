陸生團今訪台北故宮博物院　球迷喊話馬龍「不要退休」

大陸高校師生赴台訪問團繼續在台灣的行程，周六（30日）來到台北故宮博物院。而大批熱情的台灣球迷更是一大早親臨現場，向奧運金牌得主、中國乒乓男隊隊長馬龍喊話「不要退休」。



應馬英九基金會邀請，由北京大學、清華大學等7所高校共40名師生組成的大陸高校師生訪問團11月27日抵達台灣，開始為期9天8夜的交流參訪行程。

在台北故宮博物院，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑陪同馬龍、楊倩等訪問團成員參觀「毛公鼎」、「北宋白瓷嬰兒枕」等展品，眾人對「翠玉白菜」和相關文創產品「翠白白」展現出高度興趣。

訪問團繼續在台灣的行程，周六來到台北故宮博物院。（央視新聞）

訪問團繼續在台灣的行程，周六來到台北故宮博物院。（央視新聞）

訪問團繼續在台灣的行程，周六來到台北故宮博物院。（央視新聞）

為避開周末人潮，訪團特意將參訪時間提早到上午9時，但台北故宮博物院的大廳和走廊還是一大早就被大批熱情的台灣球迷擠滿，他們拿著乒乓球拍等候馬龍簽名。許多球迷表示最想和馬龍說「不要退休」，也有球迷喊話馬龍「下次帶乒乓球奧運冠軍樊振東、孫穎莎、王楚欽一起來」。

現場大批球迷及粉絲守候。（中國時報）

值得一提的是，周五（29日）下午，訪問團到中國文化大學參訪。訪問團成員、乒乓球世界冠軍馬龍與台灣文化大學校友、台灣乒乓球運動員陳思羽、蔣澎龍舉行友誼比賽，切磋球技。比賽先由馬英九和馬龍舉行「雙馬開球」儀式，隨後舉行一場雙人對打，最後由馬龍與蔣澎龍進行「雙龍」單打。

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