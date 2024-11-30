深圳男花80元買彩票喜獲2.25億獎金　老闆稱事主或尚未知曉中獎

11月28日，深圳市寶安區一名彩民在雙色球遊戲中中得一等獎40注，獲得獎金高達2.25億元人民幣，而他只用了80元的本金購買，消息引發了廣泛關注。



據報道，這一幸運的獎券是在位於新橋街道莊村路的投注站購得。29日，該投注站人氣頗旺，老闆在店門口設置了小展架，寫下中獎賀語，並購買了橘子和喜糖供顧客品嚐，慶祝這一喜訊。

投注站老闆透露，中獎者是一位中年男性老彩民，平時對雙色球的投注並不頻繁。當天，他在購買20元刮刮樂未中獎後，聽到正在進行的12億派獎活動，於是決定試試運氣，在觀察了一會走勢圖後，隨即選擇了一組號碼進行投注。

老闆還表示，這位彩民平時投注較為理性，投入金額不算多。中獎後，該彩民尚未與他聯繫，老闆猜測他可能尚未察覺自己中獎的消息，又指面對突如其來的巨額獎金，普通人都可能無法承受，「一千萬都受不了」。

得知有人中大獎後，市民紛紛到涉事投注站買彩票 （南方都市報）

隨著消息的傳開，29日下午，當地媒體發布影片，呼籲該名「兩億哥」儘快前來領獎，網友們也對這位幸運彩民的消息表示好奇，想知道他是否已經得知中獎。

根據深圳市彩票發行中心的客服表示，通常情況下，大獎需要在工作日兌獎，關於中獎者是否已經領取獎金的信息尚未收到通知。據了解，「雙色球」屬於電腦票，中獎者需在開獎後60個自然日內持獎票到指定地點兌獎，逾期未兌獎將視為棄獎。兌獎通常需前往省市彩票中心，建議在工作日進行，因為周末不辦理兌獎業務。