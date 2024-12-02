旅客尿袋突冒煙航班備降桂林　四川航空：未影響客艙設施設備安全

11月30日，四川航空3U8925航班在飛行途中，有旅客隨身攜帶的移動電源冒煙，航班需備降桂林，確認安全後再啟航飛往廈門。



四川航空3U8925航班原定由成都飛往廈門。網傳影片顯示，機艙內有大量煙霧，部分乘客起立檢查四周，其他乘客在旁觀望。航空公司客服工作人員稱，涉事航班在桂林平穩落地，暫不了解客艙內情況。

機艙內有大量煙霧。（影片截圖）

機艙內有大量煙霧。（影片截圖）

部分乘客起立檢查四周，其他乘客在旁觀望。（影片截圖）

12月1日深夜，四川航空股份有限公司在官方微博回應稱，11月30日成都飛往廈門的3U8925航班起飛後，客艙旅客隨身攜帶的移動電源出現煙霧，乘務組、安保組迅速響應、有效控制，未進一步影響到客艙設施設備安全及客艙秩序。

四川航空稱，為保證飛行安全，機組按程序處置，果斷決策，飛機於18:38就近安全備降桂林，完成相關安全確認工作後再次起飛，於當晚21:29將旅客送抵廈門。