傳南航上海飛廣州航班發生｢擦機尾｣事故　執飛波音疑被判全損報廢

據《21世紀經濟報道》報道，10月21日午間，南方航空從上海虹橋飛往廣州白雲的航班CZ3534降落白雲機場時疑似出現「擦機尾事故」，導致飛機後機身下部、散貨艙內部受損，飛機型號為波音B787-9。有乘客表示，降落時猶如雙腿直接接觸水泥地。



搭乘此次航班的乘客表示，「（降落時）第一下感覺像雙腿直接接觸在水泥地上一樣硬，然後就是失重的感覺，整個人都要飄起來，再然後就是正常降落。整個過程很快，就幾秒鐘的事情。」

有網民稱，執飛的波音疑似受損嚴重被判全損報廢。

有民航業內人士表示「這有可能是飛行員失誤造成的彈跳重落地，就是擦機尾」。「擦機尾」即飛機在起飛或着陸階段期間，飛機俯仰角度處理不當，導致飛機尾部與跑道面發生接觸的現象，表現為接地後飛機出現輕微跳再落地。「擦機尾」一般在着陸時發生的概率更大，且多半是因為人為失誤。

《今日民航》亦報道稱，事故因副駕駛向教員提出聯繫無指引盲降，教員評估天氣後同意。然而進入跑到後，飛機下沉偏快，飛機接觸地面後，副駕駛拉出反推同時飛機出現輕微跳，彈起高度約3英呎。脫離跑到後，機組發現觸發EICAS信息，顯示Auto Throttle Disc（油門自動斷開）及Tail Strike（擦機尾）。

南方航空波音B787-9機型。（網絡資料圖）

「波音AERO」雜志曾報道稱，擦機尾可能導致機體嚴重損傷從而造成上百萬美元的修理費用和收入的損失，而避免發生擦機尾的關鍵是飛行機組接受持續的訓練並遵循規定着陸程序。

本次事故中，有網民發消息表示，該飛機因全碳纖維機身受損嚴重，導致無法修復，被判定全損報廢。

內媒向南方航空方面求證本次事故，對方僅表示「我們了解一下」。

類似事故在內地民航並非首次發生。2020年1月15日，上海航空公司一架波音737-800客機執飛FM9194航班落地時，飛機在浦東機場着陸後彈跳，機尾擦到跑道導致飛機受損。當時，監管機構認為，該事件的原因是「操縱飛機的飛行員帶桿時機偏晚，飛機接地時下沈快，帶桿粗且油門未收光，導致飛機跳起，跳起後機組操作不當且情境意識丟失，盲目推桿導致飛機着陸載荷大，使得飛機擦機尾，航空器受損」。