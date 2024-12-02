湖北29名建築工來港打工　月入超3.7萬惹人羨：想繼續在香港工作

內媒《九派新聞》報道，「湖北宜昌29名建築工人赴港工月入3萬港幣」一事引發熱議。有工人表示，「拿到薪金就放下了擔憂！香港對打工人的福利待遇和人文關懷，讓人印象深刻。」並讚同事素質高，專業性強，未來如有續約希望繼續在香港工作。



據悉，這29名工人所在的廣盛集團在2018年時就開始與香港方面接觸，彼時共同在宜昌投資裝配式建築生產基地。隨著雙方友好合作的不斷深入，今年年初，廣盛集團在香港註冊成立廣盛（香港）工程公司，便有了今年29名宜昌建築工人入港工作一事。

今年37歲的周偉是宜昌首批赴香港務工的29名建築產業工人之一。今年8月31日，他抵達深圳，開始了在香港地盤打工的生活。

周偉工作的地盤。（九派新聞）

周偉介紹，起初報名人員較多，通過香港公司的面試和綜合評定後他和其他工友才被選中。面試會測試工人的實際操作水平，也關注溝通協作能力。出發去香港前，公司對工人們做專業的培訓，要求注意細節，了解香港工地現場管理規範。

簽訂合約時，周偉的每月薪金為37800港幣，每月正常排班21天，一個月最低9天假，加班費另算。

周偉說，「一開始家人不同意，不相信會有這麼高的薪金，還考慮到人生地不熟，都比較擔憂。」一開始不懂粵語，周偉說，在語言上還需要融入學習，但當薪金發到手上就放心了，「拿到足額薪金，我心裡的擔憂就消散了。我會留萬把塊（約1萬塊）自己用，其餘都寄回家裡給老婆和兩個孩子。」

剛到香港的前一兩個月，周偉的電話被「打爆了」，對於詢問在香港的工作條件和薪資，周偉如實告知，「有人後悔了，說他們當時要是報名就好了，不知何時還有機會」。如今，周偉已逐漸適應了香港的工作環境，並對香港企業對內地工人的關愛連連稱讚。

周偉每天的上班路。（九派新聞）

周偉表示，香港同事對外地工人非常關愛，「我們7號發薪金，管工就會提醒大家要查一下賬戶，去哪個銀行、怎麼坐車、用手機如何操作，都會說得很耐心仔細。」下午茶時間，也會提醒大家在哪裡接冰水、熱水，「八達通」和飲品售賣機怎麼用等等。

工作時要搬抬八九十斤的水泥袋時，管工立馬前來對周偉說，「有難度的事，要學會和人協作分擔，幾個人一起做；而且你覺得有風險的事，可以提出來，安全最重要」。

雖然在香港工作，但周偉居住在深圳，每天早上6點起床，帶著準備好的午餐飯盒，乘大巴7點多到達口岸，8點在香港的項目工地上班。上午8點-12點、下午1點-5點是周偉的工作時間。

周偉說，香港是他去過最遠的地方，他希望能夠續約繼續在這裏工作。（九派新聞）

對於香港，周偉說，這是他到過的最遠的地方，曾經也只在電影裡見過香港的繁華，現在利用工作閒暇，在香港走走看看，「去過中環、九龍、Victoria港、太平山。香港工作的人群質素高、專業性強，令我印象深刻，真的拓寬了自己的視野。」

周偉表示，如果有續約，他想長期在香港做下去，「學習粵語和提升技能，是我當前最想做的事。」