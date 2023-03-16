廣西城管勸離賣飯盒攤販　地盤工人反擊：工地未交付不屬管轄範圍

廣西柳州有城管勸離在地盤賣飯的攤販時，遭工人反駁因工地尚未交付，不屬城管管理範圍內，雙方一度發生爭執。



網傳影片顯示，有城管執法人員正在勸離攤販，並與正在吃飯盒的建築工人發生爭執。城管稱「我站這裏可以嗎？這裏是你的地盤嗎？」工人則表示「這裏是吃飯的地方，是工地的地盤，現在工地還沒有交付，不屬於城管管理範圍」。

《極目新聞》報道，當事人秦先生介紹，事發於3月13日中午，柳州市柳東新區雒容鎮某工地。秦先生是該地盤的工人，由於工地食堂的飯菜供應量不足，去鎮上吃飯要走一兩公里，叫外賣的價格較貴，因此工人們叫附近村邊的攤販來賣飯，「份量大，價格也實惠」。

秦先生稱，工地地處偏僻，周圍人煙稀少，起初攤販在路邊煮飯，後來他們又轉移到工地的泥地，但城管依然來勸離攤販，「有工人很氣憤，就和城管發生了爭執。最後大家不得不離開，有人沒吃上飯，只好去村裏買麵包吃」。

秦先生稱，近兩日工地正在幫助協調此事，就餐難問題已基本得到解決，「白天工地聯繫了鎮上的快餐送餐過來，我們拿到遠一點山邊去吃。但晚上十點多鐘下班之後的用餐困難依然難以解決，因為鎮上不送餐了」。

3月15日，柳州市城管局柳東分局表示，目前已了解到相關輿情並高度重視事件，具體調查結果已反饋給相關主管部門。該局工作人員稱，他們管理的是佔道經營和無照經營的攤販，因為食品安全存在隱患，經營過程中產生的垃圾也有市民會投訴。

網民睇法：

人性化點，多體諒大家的不容易 ​



被工人懟活該，他們只想吃便宜方便的飯菜，你把人趕了，他們吃什麼



別惹農民工，生活已經夠累了 別打擾他們，別做突破底線的事！



對於工人來說，能吃的上熱乎乎飯才有力氣幹活



食品安全和有沒有證經營那不是城管的管理範圍



飯都不給人好好吃 過份了啊……



啥事去掃大街吧，別逮著老實人欺負了

