35歲潮州女來港做地盤工　月入10萬全年無休　冀為仔創造更好條件

來自廣東潮州的35歲女子，幾年前開始到本港地盤打工，現如今專門做樓梯泥水工程，已能夠月入10萬元。她自稱是本港第一位從事該工種的女性，並希望靠自己的努力給12歲的兒子，創造出更好的生活條件。



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這名女子名叫阿燕，和前夫育有一子，今年已經12歲。阿燕14歲時，便從農村外出打工，5、6年前來港從事地盤工作，先從小工做起，當時時薪有700元。

兩年前，阿燕成立「一人公司」將地盤樓梯泥水工程承包，現時已經能夠月入10萬元。阿燕說，在香港地盤的女工很少，自己是第一個做樓梯的女工。

阿燕坦言，自己外表孱弱，很多人聽說她在地盤工作，都難以置信。「工地工友也不相信我是做這個的，親眼看到了才相信。」她還稱，一袋水泥重達90斤，剛開始根本搬不起來，久而久之便可以搬起來。

雖然阿燕如今已經月入10萬元，但仍未能置業，每月花1.4萬元租住500呎的單位。阿燕續指，「現在每日工作8小時，期間除了停一會吃飯，完全沒有休息，因為是一人公司，每天除了工作還是工作，全年沒有休息日。」

阿燕說，每月能存6萬多元，「除開房租、吃飯之外，幾乎沒有任何花費。」12歲的兒子與前夫在一起生活，「這麼拼命想賺更多錢，讓孩子活得更好。」