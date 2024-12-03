江蘇男短影片刷到嬌妻辦婚禮　始知養7年女非親生　兒是憑空捏造

內媒《揚子晚報》報道，江蘇一名男子在網上刷到了妻子結婚的短影片，調查得知，養育了7年的女兒並非親生，所謂的「兒子」更是憑空捏造。近日，涉事女子因犯詐騙罪、重婚罪被法院判處有期徒刑6年，並處罰金人民幣13萬元。



一審開庭審理期間。（影片截圖）

《揚子晚報》報道，江蘇一名男子十年前在網絡上認識一名叫做阿芳（化名）的女子，阿芳比他小11歲。兩人交往期間，女子還正與另一男子在揚州同居。

2014年，男子聽說阿芳產下一名女嬰，更加努力工作供養這對母女，但這名女嬰其實是阿芳與揚州的同居男友的孩子。而每當男子想探望母女時，阿芳也以「父母覺得他條件不行，不接受他」為理由，安排「一家人」在賓館見面。

與同居男友分手後，阿芳又告知男子自己生下了他們的兒子，並拍下好朋友的孩子照片以及影片發給男子，但當男子提出要探視時，阿芳又以多種理由拒絕。男子稱，他每每想到自己有了一雙兒女，而且在出生時自己都因在外出差沒有陪伴，於是選擇相信阿芳。

示意圖。（視覺中國）

據男子介紹，直到2020年，他在刷視頻時，才發現自己一雙兒女的母親阿芳正在與他人舉辦婚禮。原來，在阿芳以老婆身份與他交往期間，又認識一名男子並結婚，甚至阿芳的婚房首付款中的22萬元還是阿芳以做生意為由向他索要的。

男子終於察覺不對，要求帶兒女去做親子鑒定。阿芳承認，女兒是她與其他男人所生，兒子是憑空捏造。

男子報案後，經法院經審理查明，2014年至2021年間，阿芳隱瞞與他人同居、結婚的真相，虛構為被害人生育子女的事實，從被害人處獲取錢財共計人民幣516534元，其行為已構成詐騙罪、重婚罪。

案發後，阿芳主動退出違法所得24.8萬元，案件審理期間，阿芳又退賠被害人經濟損失10萬元，並取得被害人諒解。法院最終判處阿芳有期徒刑6年，並處罰金人民幣13萬元。