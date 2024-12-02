158cm高內地男相睇5年沒結果　竟與176cm白俄女生邂逅求得真愛

最萌身高差夫妻！中國湖南省長沙市一名身高158厘米的男子，近日娶了一名身高176厘米的白俄羅斯美女，這樁「天龍配地虎」喜事成為話題，男子表示，他曾相親5年沒人理，如今娶得美嬌娘，讓他非常驕傲。



身高176厘米的娜美與158厘米的田軍結連理，成為話題：（按圖了解）



176厘米娜美與158厘米的田軍結連理，成為話題。（微博截圖 / @瀟湘晨報）

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《瀟湘晨報》報道，這名新郎倌是現年32歲的田軍，新娘是芳齡僅23歲的白俄羅斯女子娜美，他們11月30日在田軍的家鄉舉行一場盛大中式婚禮。當天兩人身穿傳統中式造型服裝，娜美一身紅色禮服，喜氣洋洋，田軍臉上掩不住的喜悅和激動。由於娜美身高176厘米，但田軍僅158厘米，兩人相差近20厘米，站在一起堪稱「天龍配地虎」，畫面有趣，被媒體稱為「最萌身高差夫妻」。

田軍表示，能娶到娜美，他感到非常驕傲、自豪，「本來我是找不到女朋友的，我爸媽就天天逼我去相親，相親了5年都無果。」他透露，「我當時就覺得，我可以找到自己的真愛，然後我老婆就出現了。」

有網友透露，娜美是一名模特兒，田軍也在相關行業工作，兩人進一步相識結為連理。對於這樁婚姻，許多網友紛紛給予祝福：

．「新娘真的挺漂亮啊」

．「好萌啊」



也有人打趣田軍個子雖不高但可能資產「很高」：

．「這小伙家裏有多少資產？」



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