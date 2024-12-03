替父從跑？男子體力不支棄賽馬拉松　6歲女兒違規｢蹭跑｣42公里

近日舉辦的婺源馬拉松賽事中，一名6歲女童獨自跑完42公里，雖然是最後一名但仍獲得廣泛關注。但事實上，女童的父親才是這場馬拉松的參賽者，中途因體力不支放棄比賽，女童則「繼承」了父親的號碼牌「蹭跑」，女童的父親亦因違反賽事規則將面臨處罰。



一名6歲女童獨自跑完42公里馬拉松。（影片截圖）

一名6歲女童獨自跑完42公里馬拉松。（影片截圖）

一名6歲女童獨自跑完42公里馬拉松。（影片截圖）

一名6歲女童獨自跑完42公里馬拉松。（影片截圖）

據《九派新聞》報道，針對婺源馬拉松賽事中，6歲女童獨自跑完42公里，有網民質疑違規參賽，「6歲的小孩怎麽能報名全馬？」亦有網民表示，女童為最後一名，有關門兔（指馬拉松比賽中，在計時晶片停止計時前完成比賽的配速員）跟在她身後為她保駕護航。

對此，婺源馬拉松組委會工作人員周一（12月2日）回應，女童確實是違規參賽，為「蹭跑」，即是未獲得賽事組委會頒發的正式參賽資格，但仍通過各種方式在賽道上進行比賽。

該工作人員又稱，「因為她父親跑不動了，便將號碼牌貼到了自己女兒身上，半路上有裁判幾次想把這個女童攔下，但父親多次阻止，等快到終點了裁判才徹底將女童攔下，把他父親的號碼牌拿走。」

該工作人員解釋，自己不清楚女童是什麽時候開始「蹭跑」，但她的父親確定沒有成績，並且已經上報中國田徑協會給他作出處罰，「他父親自己跑不動去了收容車，後來看到裁判不讓女兒繼續跑，又自己下車了。」

婺源馬拉松官方網站顯示，只有佩戴號碼布的選手才允許進入相應競賽項目的起跑區。比賽時，參賽選手必須佩戴賽事提供的號碼布參賽。偽造號碼布參賽者，現場安檢一經發現，交由現場公安機關處理。號碼布不得轉讓和借給他人使用，如轉讓或借給他人而發生的一切問題和事故，由原號碼布持有者承擔責任。