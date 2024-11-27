馬拉松衝線前太早慶祝 專業跑手被中學生｢最後10米扒頭｣當場變臉
撰文：ETtoday
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四川閬中24日舉辦一場馬拉松，吸引1萬5000多人共襄盛舉，不料結局出現戲劇性反轉。當時獲獎無數的選手張冬浩在即將抵達終點，以為勝券在握，開心地振臂高呼，未注意對手已經悄悄從身旁竄出，結果在最後10米被直接逆轉，「喜提亞軍」。
閬中古城馬拉松24日登場，半馬選手張冬浩眼見自己快抵達終點，高舉雙手歡呼，並露出燦爛笑容，殊不知一旁選手已悄然逼近，僅僅一瞬間，對手就將他超越。張冬浩驚覺大事不妙，立即加足馬力狂奔，臉上笑容也逐漸轉為猙獰，但仍為時已晚，痛失冠軍寶座。
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事後，奪冠的高三男學生「阿能」表示，他不是專業選手，參賽只是去體驗馬拉松，之所以能奪冠：
還是實力吧，因為我速度快，他（張冬浩）沒發現我，他被我偷家了。
頒獎台上，張冬浩嘴角下垂，與原先提前慶祝的笑臉形成鮮明對比。事後，他在抖音發影片自嘲「在四川表演了一次川劇變臉」，並坦言這次失誤讓大家見笑了：
3年沒比賽了，喜提「亞軍」。別問我是搞什麼的，我是搞笑的。
許多微博網友紛紛笑稱：
「沒人會記得第二名，除非半場開香檳（提前慶祝）」
「領獎台上笑不出來了」
「哈哈哈哈哈，第一名牙齜得都看見早上吃的韭菜盒子了」
但也有人緩頰：「衝線瞬間他還記得掐表，平常訓練肯定是個很嚴肅的人，偶爾放縱一下就大意失荊州了。」掀起熱議。
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