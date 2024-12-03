王寶強再陷爭議：疑誘小演員簽「賣身契」　5年約搖身一變成15年

內地影星王寶強及其公司被指涉嫌詐騙，涉及金額高達1.1億元（人民幣．下同）。一波未平一波又起，周二（3日），王寶強再遭爆料，被指誘導小演員簽約「賣身契」。



據內媒報道，涉事小演員的家屬表示，在合約簽署時，他們未被充分告知合約的具體內容。根據小演員的母親的說法，合約為15年，但當中卻包含了自動續約10年的條款，由原定5年合約期搖身一變成15年，但家人未曾知悉這一點。

小演員的母親透露，合約是在四川成都簽訂的，由於她和家人對漢文不熟悉，只能看到藏文，無法理解合約的具體含義。最終，合約由小演員的父親簽字。她強調，雖然家人同意了合約期限，但對於自動續約的條款並不知情，也不予同意。

小演員的母親在翻譯陪同下向媒體控訴。（優點娛樂）

王寶強一方被指未有準備藏文合約。（優點娛樂）

此事件引發的爭議，使得王寶強及其女友馮清的角色受到質疑。不過也有網民認為家長在未充分了解合約內容下就簽字，本身也有責任，「簽合同不是兒戲，看都不看（懂）就簽字？」而王寶強及其工作室尚未針對這一指控發表正式回應。

這已非近日王寶強首次面臨爭議，據早前報道，成都恩波格鬥俱樂部向警方報案，指控王寶強及其公司在與該俱樂部合作拍攝電影《八角籠中》期間，未按照約定進行票房分成。俱樂部表示，為該片投入了超過百萬元的資金和資源，但最終卻未獲得承諾的5%票房分成。電影的總票房達到22億元，按照約定，俱樂部應該獲得1.1億元的分成。該事件使得俱樂部目前面臨經營困難。

11月25日，成都市公安局郫都區分局通報，經詢問報案人，並對其提供證據逐一審查後，當局認定報案反映的問題系民事糾紛，不屬於公安機關管轄範圍，已告知報案人通過民事途徑解決。

《八角籠中》海報。

《八角籠中》是王寶強自導自演的第二部電影，票房表現亮眼，累計觀影人次超過5156萬。然而，王寶強的名聲近期受到挑戰。今年10月，網絡直播中又爆出他「慈善人設翻車」的消息，指他曾承諾資助參演小演員們完成學業，但至今未兌現承諾。參演小演員馬虎在直播中表示，至今未得到任何幫助，這一消息引發網友熱議。